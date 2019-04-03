"Обсудим дома": Гагарина устроила разборки с мужем на публике
На фотографии звезда позирует за столом в серой футболке. Для снимка певица выбрала неброский макияж и оставила волосы распущенными. В подписи исполнительница возвестила о приходе весны. "Лучший свет для фото – солнце", – поделилась с пользователями Полина Гагарина.
Пост очень понравился ее мужу. Дмитрий Исхаков отметил, что на фотографии она выглядит безупречно. "Очень красивая!" – написал мужчина. Это трогательное сообщение собрало более 550 лайков. Певица решила ответить возлюбленному в ироничной форме. "Обсудим дома", – коротко написала она и добавила смеющийся смайлик.
Многие пользователи разделили мнение фотографа. "Не знаю, как для других, но для меня вы – эталон чистоты, искренности. Таких, как вы, я на эстраде больше не могу назвать. Вы – супер!", "Милая до безумства", "Разве можно быть такой красивой? Вы просто ангел", – отмечали очарованные подписчики.
Напомним, Полина Гагарина была замужем два раза. В 2007 году певица вступила в брак с актером Петром Кисловым. Они разорвали отношения спустя три года. У пары есть общий ребенок – 11-летний сын Андрей.
В 2014 году исполнительница вышла замуж за Дмитрия Исхакова. Они познакомились на фотосессии. Мужчина не смог устоять перед красотой певицы и вскоре сделал ей предложение, уточняет Пятый канал. В апреле 2017 года звезда родила ему дочь Мию.
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