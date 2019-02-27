После праздников: Джанабаева с синяками под глазами напугала россиян
Супруга Валерия Меладзе рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что февраль был богат на семейные праздники и дни рождения. Но теперь Джанабаева приступила к работе.
"К среде череда наших февральских семейных праздников и дней рождений завершилась. Пора и делом заняться)! Сегодня большой съемочный день!", – подписала снимок певица, на котором она предстала практически без макияжа. Пост вызвал неоднозначную реакцию.
Некоторые фолловеры отметили, что знаменитость плохо выглядит на фото. Они забеспокоились о ее самочувствии. "Альбина, у вас синяки под глазами, обратите на здоровье внимание", "Ужас, какая она страшная", – высказались критики.
Однако большинство подписчиков восхитились редкой красотой Альбины Джанабаевой. Они осыпали любимую певицу комплиментами. "Как же здорово, что вы естественная! Нос свой, губы свои… Это такая редкость сейчас! И это в цене!", "Естественная красотка!", "Не узнать!", "Красивая и естественная!!!", "Красавица вы", – отметили поклонники Альбины Джанабаевой в комментариях.
Как писали "Дни.ру", Альбина Джанабаева много времени уделяет семье, но все равно находит время на творчество. Недавно она вернулась к гастрольной деятельности, постоянно записывает новые песни. Ранее Джанабаева призналась, что очень счастлива.
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