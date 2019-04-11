Тимати нанес сильный удар Криду после скандала
К известному лейблу может присоединиться музыкант Кирилл Нечаев. Молодой человек умеет имитировать голоса популярных исполнителей. Своими достижениями артист делится в Instagram. На его страницу подписались более 700 тысяч пользователей.
"Я решил проникнуть на Black Star, как женщина с белорусским трикотажем, и навязывать свои услуги", – поделился музыкант с подписчиками. Позже Кирилл Нечаев добавил, что создаст собственный лейбл, на котором "он будет один, но с кучей голосов". Официальных комментариев от представителей продюсерского центра пока не поступало.
Напомним, что причиной конфликта между певцом Егором Кридом и рэпером Тимати стал финансовый вопрос. Артист получал лишь 20% от всей выручки за выступления, но настаивал на половине. Стороны так и не смогли прийти к соглашению. Сотрудники лейбла отказались продлевать с музыкантом контракт, срок которого истек в начале марта.
После ухода из Black Star Егор Крид больше не имеет права выступать на сцене под псевдонимом. Недавно СМИ сообщили, что певец хочет приобрести 8% лейбла Тимати за большие деньги. Внушительную сумму ему разрешили выплатить в рассрочку, уточняет "Экспресс газета".
Примадонна пытается спастись от позора
Телеведущая пришла на популярное шоу
Поводом для домыслов стал неоднозначный пост певицы
Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Лена Миро-скандальный уродец.
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Если женщина повышает голос на мужчину
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
<цензура>
что нравиться девушкам
Секс
Два кило картошки
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Межрасовый брак
ВСД как приговор или хождение по мукам
Началова, Булдаков, Децл ...
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Секс во время беременности
Яичная диета
Самоубийство это больно?
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?