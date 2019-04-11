Тимати нанес сильный удар Криду после скандала

Поклонники гадают, кто станет новым подопечным Тимати после ухода Егора Крида из Black Star. Некоторые СМИ уже назвали имя достойного претендента.

К известному лейблу может присоединиться музыкант Кирилл Нечаев. Молодой человек умеет имитировать голоса популярных исполнителей. Своими достижениями артист делится в Instagram. На его страницу подписались более 700 тысяч пользователей.

"Я решил проникнуть на Black Star, как женщина с белорусским трикотажем, и навязывать свои услуги", – поделился музыкант с подписчиками. Позже Кирилл Нечаев добавил, что создаст собственный лейбл, на котором "он будет один, но с кучей голосов". Официальных комментариев от представителей продюсерского центра пока не поступало.

Напомним, что причиной конфликта между певцом Егором Кридом и рэпером Тимати стал финансовый вопрос. Артист получал лишь 20% от всей выручки за выступления, но настаивал на половине. Стороны так и не смогли прийти к соглашению. Сотрудники лейбла отказались продлевать с музыкантом контракт, срок которого истек в начале марта.

После ухода из Black Star Егор Крид больше не имеет права выступать на сцене под псевдонимом. Недавно СМИ сообщили, что певец хочет приобрести 8% лейбла Тимати за большие деньги. Внушительную сумму ему разрешили выплатить в рассрочку, уточняет "Экспресс газета".