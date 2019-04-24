Сенсационное признание молодой жены 88-летнего Краско: Он давно мечтал о разводе

Наталья Краско, четвертая жена актера Ивана Краско, дала откровенное интервью. Женщина высказала мнение, что престарелый артист женился на ней, чтобы вызвать ревность бывшей возлюбленной.

Осенью прошлого года Иван Краско оформил развод с молодой женой Натальей. Женщина, разница в возрасте с которой составила 60 лет, рассказала, что это было его желание расстаться. "Он настаивал на разводе под любым соусом. Я случайно забыла свидетельство о браке. Сказала уже в ЗАГСе, что не могу его найти. Может, это был знак. Он заявил: "Я сюда пришел разводиться, и я разведусь". То, что нет свидетельства – ему плевать. В итоге нас развели так, без свидетельства. Думаю, он давно мечтал о разводе со мной", – заявила Наталья.

Она общается с Иваном Краско постольку поскольку. Наталья высказала мнение, что, если бы бывшая жена Наталья Вяль не заявила на шоу, что ждет его обратно, он бы так и остался с ней. "Он всегда любил ее, даже когда женился на мне. Возможно, на мне и женился, чтобы вызвать ее ревность", – цитирует четвертую супругу актера сайт "Комсомольская правда".

По словам Краско, они с Иваном не встречались в общепринятом понимании этого слова. Она просто ухаживала за ним. "То, что я ему на занятиях пепельницу помыла, принесла чай, пальто подала – это называется "встречаться"? То, что это вылилось в брак, для меня до сих пор шок. Но я просто поделилась своей заботой и немножко – нежностью. Сказать, что я с ним встречалась – спала и сосалась на всех углах – не было такого", – отрезала Наталья.

Она опровергла и слухи о том, что якобы гналась за его богатством. На самом деле у Ивана Краско нет никакой недвижимости, оформленной на него, нет и больших денег. Все квартиры он в свое время отписал детям.

Кстати, мать двоих его сыновей Наталья Вяль заявила, что ей ничего не надо от Ивана Краско, поэтому не собирается снова выходить замуж за артиста, сделавшего ей предложение после развода с четвертой женой. "У меня нет никаких мотиваций. Квартира, в которой я живу, и так моя и детей. Наследства у Ивана Ивановича никакого нет", – сообщила Вяль, предыдущая жена 88-летнего артиста.

Наталья пояснила, что ее вынудили пригласить Ивана Краско к себе жить. "Просто на ток-шоу на всю страну подняли вопрос: если бы он к Вам пришел... Я сказала: "Ну, если придет, пусть живет". А он решил, что у нас возобновляется семья", – рассказала Наталья.