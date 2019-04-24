"Ноги-палочки": Звезду Comedy Woman разнесли за худобу
Ситуация со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой исключением не стала. Многочисленные поклонники красавицы переживают за здоровье артистки.
По мнению строгих критиков, она слишком сильно увлеклась поддержанием формы и теперь ее худоба приобрела пугающий вид. Очередным поводом высказать все свои мысли на этот счет для пользователей Сети стала публикация нового снимка в Instagram Екатерины Варнавы.
На фотографии артистка предстала в соблазнительном красном платье с глубоким декольте. Однако внимание общественности было сосредоточено на ее слишком тонких, по мнению комментаторов, руках и ногах.
"🙄Не, перебор...ноги-палочки, форму потеряли...надо кушать иногда🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", "Лучше сходите поешьте!!! А так красавица!!", "Красивая,Но .....уж сильно худенькая стала", "Верните сексуальную Варнаву 😊", – переживали комментаторы. Впрочем, оказалось под снимком и немало комплиментов.
Пресс-секретарь раскрыла мистические подробности
Примадонне исполнилось 70 лет
Продюсера шокировал акт вандализма
Стало известно, были ли в крови женщины наркотики
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
Высоцкий
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Секс
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Как встретить любовь сидя дома?
Люблю зрелых
Пасс
Почему осуждают?
Как удержать мужчину?
О размере, ... нравится девушкам
Легко ли найти работу в Москве?
Зеленский стал президентом Украины!
Хочет сумку за 200 тысяч
"Звезды" вообще работают?
дочь строит глазки моему мужу
Стоит ли мужу быть на родах?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Содержанка это кто?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
Вопрос админу
бедный муж
Можно ли вернуть доверие?
Юбка или джинсы?
Понравится ли ей подарок своими руками?