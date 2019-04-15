"Лучше бы раньше": Звезда Comedy Woman рассказала о борьбе с раком
Звезда Comedy Woman приводит выдержки из интервью главного онколога страны Андрея Каприна. Медик сетует на ментальность россиян, которые оттягивают поход к врачу до последнего – хотя уже есть подозрение на серьезное заболевание.
Екатерина Варнава приводит в пример свою семью: звезда Comedy Woman признается – когда они столкнулись с такой проблемой, то просто не знали, что следует делать.
"Самолечение формирует чувство недоверия профессионалам, а уверенность, что где-то там лучше, просто лишает драгоценного времени. Времена изменились, и медицина тоже, но многие продолжают относиться к своему здоровью спустя рукава, не делая никаких обследований, хотя бы для профилактики. Мало информации, а из-за этого мы продолжаем быть заложниками устаревших стереотипов", – пишет Варнава в Instagram.
По словам звезды Comedy Woman, в России распространено убеждение, что в стране нет достойных специалистов, а вылечить могут только за границей. Однако именно такие мысли зачастую играют с пациентами злую шутку, они приходят к врачу, когда уже слишком поздно.
"Наш институт Герцена является членом Организации европейских институтов онкологии, а это подразумевает наличие квалифицированных специалистов по всем локализациям, плюс нужно учитывать серьезный опыт в этой сфере в других регионах", – пишет звезда Comedy Woman. Екатерина Варнава подчеркивает, что к российским специалистам ездят лечиться из других стран, им доверяют.
О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Кровавые подробности разборок московской богемы
Такой фигуристку еще не видели
Пианистка показала любовные утехи с певцом
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Межрасовый брак
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Хочу найти мужчину
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Прервать беременность
Секс за деньги
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Началова, Булдаков, Децл ...
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Секс во время беременности
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Свекровь не союзник
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Как понять твой человек или не твой?
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Павел Воля
Поцелуй это измена?
Английская диета
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Японская диета
Диета ангела
Лев и Дева
Не держится гель лак на ногтях