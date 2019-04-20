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"Я всегда прав": Панин нелепо оправдался за скандальные выходки

Панин Алексей. Фото: www.globallookpress.com.
Актер считает, что скандальной его персону сделали СМИ. Алексей Панин уверяет, он ни при чем.
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Звезда фильма "Жмурки" появилась в программе Аллы Довлатовой на "Русском радио". Артисту пришлось объяснять, как ему постоянно удается влипать в истории. Алексей Панин сообщил, что шумиху вокруг него создают журналисты.

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"Пресса все время пишет. Скандалы, Панин. Да я всегда прав. Ну если в магазине продавщица хабалка, то почему я должен терпеть?" – заметил он.

Алла Довлатова помогла Пнину освежить в памяти его прошлогодний дебош в самолете. Тогда актер заявил бортпроводникам, что хочет покинуть борт. Он отказался возвращаться в Москву, решив вместе с дочкой продлить себе отпуск в Крыму.

"Лайнер был уже на рулежке и вдруг дочка сказала мне, что не хочет возвращаться домой. И мы решили продлить свой отпуск. Вышел второй пилот и говорит мне: "Леха, что случилось?" Я ему все объяснил. Мы спокойно вышли из самолета", – нелепо оправдался артист.

Ведущая также попросила Алексея Панина прокомментировать нашумевшее видео, на котором артист Александр Панкратов-Черный оправдывается за задержку рейса. Звезду сняли с рейса. Бортпроводники и полицейские решили, что актер пьян.

"Просто попался какой-то неудовлетворенный жизнью бортпроводник. Непонятно, почему не вышли летчики. Александр – открытый человек. Всегда держит себя в руках. Он не Леша Панин, который может плюнуть в рожу", – рассудил Алексей Панин.

Автор: Руслана Алексеева20 апреля 2019, 14:23
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