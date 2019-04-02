Плюнувшему в россиян Панину врезали что есть сил
Оскорбительные высказывания Алексея Панина в адрес россиян преследуют лишь одну цель – самопиар. Поскольку никаких новых значительных работ актер не показывает, он пытается таким способом остаться в фокусе СМИ, уверен депутат Виталий Милонов.
Парламентарий прокомментировал очередное заявление Панина, опубликованное в его Instagram. Актер нашел еще один повод для возмущения – якобы негативные высказывания пользователей о скончавшейся в марте 2016 года актрисе Наталье Крачковской.
"Вся страна скорбела по этому поводу. Ушла всенародная любимица, очаровательная и элегантная Крачковская. А Алексей Панин – это человек без штанов, человек-собака", – высказался Милонов в интервью Пятому каналу.
Напомним, Алексея Панина возмутили негативные комментарии, которые появились под некрологом актрисы на сайте одного из отечественных изданий. Актер не понимает, откуда в пользователях столько злости к человеку, которого они даже не знают лично.
Алексей Панин сделал далекоидущие выводы: по его словам, злых и завистливых людей можно встретить везде, но только россияне все являются таковыми. Актер назвал сограждан "злыми, завистливыми упырями", а Россию – "обществом злобных уродцев". Алексей Панин уверен, россияне абсолютно равнодушны к чужой беде.
Продюсер готова к глобальным переменам
На безымянном пальце актрисы приметили обручальное кольцо
Соперничество началось накануне чемпионата мира
Неожиданное откровение экстравагантного режиссера
Популярные темы форума
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Отец встречается с моими ровесницами
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Где найти богатого мужчину?
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Безответная любовь
Кто пишет и читает это <цензура>?
Кручу её на миньет
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Мимические морщины
Не хозяйственная жена
Кожевникова не замужем
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Хочу есть и не толстеть
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Перезвоните пожалуйста
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.