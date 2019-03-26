Завязавший со спиртным Панин перешел на "уколы"

Артист с некоторых пор придерживается здорового образа жизни. Алексей Панин рассказал, что теперь регулярно ходит в спортзал и салон красоты.

Артист признался, что решился на довольно болезненную процедуру – "уколы красоты". Алексей Панин не побоялся острых иголок и с помощью ботокса избавился от мимических морщин.

"Впрочем, по Чехову, "в человеке все должно быть прекрасно и лицо, и одежда, и душа, и мысли". К тому же я – артист, и мы торгуем своим лицом, как бы грубо это ни звучало", – рассуждает о важности внешней привлекательности Панин.

Алексей отметил, что некоторые коллеги поддерживают его в стремлении выглядеть лучше. После церемонии прощания с Владимиром Этушем, в буфете театра Вахтангова он встретил актера Сергея Маковецкого. Давний друг отметил тогда, что Панин "хорошо выглядит, и стал еще моложе, чем был раньше".

"И я признался Сергею Васильевичу, что делаю уколы, потому что хочу быть в порядке. Сергей Васильевич сказал, что я – молодец, и что это правильный подход", – добавил Алексей Панин.

Артист утверждает, что больше не прикасается к алкоголю. Когда журналисты спросили его о пристрастии к спиртному, Алексей Панин моментально отреагировал: "Прекратите, пожалуйста. Я веду здоровый образ жизни. Все мои ошибки остались в прошлом". Об этом сообщает сайт газеты "Вечерняя Москва".