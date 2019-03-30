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Шоу-бизнес

"Аня в слезах": бывшая жена вставляет Панину с дочерью палки в колеса

Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com
Экс-супруга артиста Юлия Юдинцева не дает согласие на выезд их общей наследницы Анны из страны. Девочка умоляет мать изменить решение, чтобы Алексей Панин смог взять ее с собой на отдых.
прочитано 1580 раз

Актер с дочерью и друзьями, у которых тоже есть дети, собирался отправиться в Испанию. Но для поездки за границу необходимо согласие обоих родителей, а мама десятилетней Ани его не дает.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

"Дочка буквально дни считала до вылета. Но в аэропорту нас развернули, сказав, что она не имеет права покидать пределы России", – цитирует Алексея Панина Starhit.ru. По его словам,  подобная ситуация уже несколько раз случалась, что очень ранило дочь. 

"…После чего Аня в слезах звонила маме и умоляла изменить решение… До последнего надеялись, что в этот раз Юля не будет препятствовать и прислушается к наследнице". Алексей Панин подчеркнул, что не общается с бывшей возлюбленной.

Актер добавил, что девочка так обиделась на маму, что после инцидента с Испанией  заблокировала ее в соцсетях, ведь Юдинцева лишила ребенка шанса посмотреть мир. Алексей Панин уверяет, что этого так не оставит. "Выезда за пределы России все равно добьемся. Адвокат уже готовит документы", – заверил артист.

Отметим, с момента судебного решения Аня благополучно живет с отцом в московской квартире. Бабушка, мама Алексея Панина, живущая по соседству, присматривает за девочкой, когда родитель на съемках. Мать же навещает ребенка и платит алименты.

Автор: Валерия Нарская30 марта 2019, 10:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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