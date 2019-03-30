"Аня в слезах": бывшая жена вставляет Панину с дочерью палки в колеса
Актер с дочерью и друзьями, у которых тоже есть дети, собирался отправиться в Испанию. Но для поездки за границу необходимо согласие обоих родителей, а мама десятилетней Ани его не дает.
"Дочка буквально дни считала до вылета. Но в аэропорту нас развернули, сказав, что она не имеет права покидать пределы России", – цитирует Алексея Панина Starhit.ru. По его словам, подобная ситуация уже несколько раз случалась, что очень ранило дочь.
"…После чего Аня в слезах звонила маме и умоляла изменить решение… До последнего надеялись, что в этот раз Юля не будет препятствовать и прислушается к наследнице". Алексей Панин подчеркнул, что не общается с бывшей возлюбленной.
Актер добавил, что девочка так обиделась на маму, что после инцидента с Испанией заблокировала ее в соцсетях, ведь Юдинцева лишила ребенка шанса посмотреть мир. Алексей Панин уверяет, что этого так не оставит. "Выезда за пределы России все равно добьемся. Адвокат уже готовит документы", – заверил артист.
Отметим, с момента судебного решения Аня благополучно живет с отцом в московской квартире. Бабушка, мама Алексея Панина, живущая по соседству, присматривает за девочкой, когда родитель на съемках. Мать же навещает ребенка и платит алименты.
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