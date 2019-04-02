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Шоу-бизнес

"Общество злобных уродцев": Панин опять оскорбил россиян

Алексей Панин. Кадр youtube.com
Актер известен своими едкими и оскорбительными замечаниями в адрес родной страны и ее граждан. Недавно Алексей Панин опубликовал в Instagram гневный пост, в котором обвинил россиян в лицемерии и зависти. 
прочитано 891 раз

По словам артиста, он был возмущен негативными комментариями, которые появились под некрологом актрисы Натальи Крачковской на сайте одного из отечественных изданий. Звезда не понимает, откуда в пользователях столько злости к человеку, которого они даже не знают лично.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

"Я не поверил своим глазам! Кроме добрых слов в адрес актрисы, там было огромное количество гадостей. Цитировать этих упырей сейчас даже не хочется", – написал Алексей Панин.

Он заявил, что злых и завистливых людей можно встретить везде, но только россияне все являются таковыми. "Это уму непостижимо! Злые, завистливые упыри... Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!" – сообщил артист. Алексей Панин добавил, что они относятся к чужим бедам равнодушно.

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@alexey_panin_official #АлексейПанин #Панин #бмв #bmw

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin777)

Недавно актер рассказал журналистам, что не смог отправиться с наследницей в Испанию из-за того, что его экс-супруга не дала согласие на выезд девочки. Анна очень хотела поехать в другую страну и до последнего верила, что мать одобрит поездку. Алексей Панин уточнил, что обратился за помощью к адвокату, чтобы решить эту проблему.

Автор: Полина Крылова2 апреля 2019, 14:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Если панин считает всех россиян уродами, то он сам не ален-делон а больше похож сам на урода.А если ему не нравится жить в россии пусть уезжает к пиндосам.
Гость да ты есть дерьмо!!!
Ответить
лишить гражданства и на зону за оскорбления Русского народа! Пусть там поработает ПОПОЙ!!!!!
Гость
Ответить
падаль алкашная . СДОХЕШ сволота и никто о тебе не вспомнит!
Гость
Ответить
Мудрый и добрый человек не оскорбляет других, тем более, всю страну разом. Прекрасных стран не бывает. Какие мы, такое и общество. Великодушный человек снисходителен к другим и требователен к себе. Называя нас всех злобными уродцами, Вы, Алексей, видимо, имеете ввиду и свою мать и свою дочь? Или они особенные? Разруха начинается в наших головах. Адекватный самодостаточный человек не будет оскорблять всех по каким-то неприличным репликам каких-то отдельных личностей. Какой сам, такие и вокруг. Отзывчивых сердечных людей в нашей стране много, только надо самому им соответствовать. Мудрый человек, прежде чем сказать, три раза подумает и... промолчит. Хорошо ли Вы подумали, Алексей, прежде чем оскорблять свою Державу? В нашей огромной стране уйма недостатков, но это наша Родина. И кто, если не мы, будем терпимыми друг к другу для процветания нашей многострадальной России? Злоба-это признак душевной болезни, следовательно, отклик одной (пусть даже и не одной) больной души в соцсетях-это не показатель нравственности общества в целом. Здоровья всем физического и душевного!
Гость да ты есть дерьмо!!!
Ответить
когда этого ДЕБИЛА уберут с экрана.
Гость
Ответить
поскольку многие приняли это в свой адрес - он прав
Гость
Ответить
Гость
Ушлепок. По себе судит. Россияне, не обижайтесь на это дерьмо.Все в мире знают, что добрее и веселее нет в мире нации КРОМЕ РОССИЯН!
Да уж конечно))))))) В России на улице легко можно умереть от сердечного приступа или ещё от чего-то, и ни один из "добрых и весёлых" к тебе не подойдёт с помощью. Разве что люди воспитанные в СССР.
Гость да ты есть дерьмо!!!
Ответить
Гость
русские всегда были гнилыми
Гость
Ответить
Гость
русские всегда были гнилыми
сам козел
Гость
Ответить
Это он сморозил, глядя на себе в зеркало. И это правда!
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