"Общество злобных уродцев": Панин опять оскорбил россиян

Актер известен своими едкими и оскорбительными замечаниями в адрес родной страны и ее граждан. Недавно Алексей Панин опубликовал в Instagram гневный пост, в котором обвинил россиян в лицемерии и зависти.

По словам артиста, он был возмущен негативными комментариями, которые появились под некрологом актрисы Натальи Крачковской на сайте одного из отечественных изданий. Звезда не понимает, откуда в пользователях столько злости к человеку, которого они даже не знают лично.

"Я не поверил своим глазам! Кроме добрых слов в адрес актрисы, там было огромное количество гадостей. Цитировать этих упырей сейчас даже не хочется", – написал Алексей Панин.

Он заявил, что злых и завистливых людей можно встретить везде, но только россияне все являются таковыми. "Это уму непостижимо! Злые, завистливые упыри... Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!" – сообщил артист. Алексей Панин добавил, что они относятся к чужим бедам равнодушно.

Недавно актер рассказал журналистам, что не смог отправиться с наследницей в Испанию из-за того, что его экс-супруга не дала согласие на выезд девочки. Анна очень хотела поехать в другую страну и до последнего верила, что мать одобрит поездку. Алексей Панин уточнил, что обратился за помощью к адвокату, чтобы решить эту проблему.