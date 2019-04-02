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"Тут уже не скроешь": 46-летняя Корикова выставила напоказ большой живот

Елена Корикова. Фото: www.globallookpress.com
46-летняя Елена Корикова буквально поразила общественность. Звезда сериала "Бедная Настя" опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала большой живот.
прочитано 1974 раза

"Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь... Лучше от меня узнаете, чем от желтой прессы😀", – написала Елена Корикова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram под фотографией, на которой демонстрирует большой живот. Изумлению подписчиков не было предела. Обычно 46-летняя актриса предпочитала держать при себе подробности частной жизни, а тут вдруг раскрыла такую тайну!

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Впрочем, затем фанаты сообразили, что это был розыгрыш, ведь Елена Корикова опубликовала фотографию 1 апреля. "Шутка удалась я вначале даже поверила, потом вспомнила какой сегодня день (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "блин, а я поверила))) вот вечно так на 1 апреля. Хоть в интернет не заходи....", "а я так обрадовалась))", "А что вам идет животик!", "У меня нет слов! Верится – не верится! Или шутка или героизм! В любом случае, здоровья, здоровья и здоровья! Любим Вас бесконечно! А потому все Вам позволяем! И шутить, и геройствовать! Счастья!", "Ой, а я за Вас Елена так обрадовалась! Жаль, что шутка! С первым апреля Вас Елена прекрасная!" – прокомментировали публикацию актрисы интернет-пользователи.

Отметим, что у Елены Кориковой есть взрослый сын Арсений. Его отцом является Дмитрий Рощин, сын актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. Узнав о беременности возлюбленной, Дмитрий Рощин сделал Елене предложение. Однако в ситуацию вмешалась звездная мама, и свадьба не состоялась, напоминает "Домашний очаг". Впоследствии Дмитрий Рощин стал священником и отцом семерых детей, которых родила ему жена Любовь. Со своим сыном от Елены Кориковой Арсением, которому сейчас 25 лет, Дмитрий Рощин не общается.

2 апреля 2019, 13:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Корикова стала вдовой

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

вася
Ответить
Какая старая и страшная стала, ещё и вся ботоксом обколотая.
1

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