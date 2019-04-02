"Тут уже не скроешь": 46-летняя Корикова выставила напоказ большой живот
"Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь... Лучше от меня узнаете, чем от желтой прессы😀", – написала Елена Корикова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram под фотографией, на которой демонстрирует большой живот. Изумлению подписчиков не было предела. Обычно 46-летняя актриса предпочитала держать при себе подробности частной жизни, а тут вдруг раскрыла такую тайну!
Впрочем, затем фанаты сообразили, что это был розыгрыш, ведь Елена Корикова опубликовала фотографию 1 апреля. "Шутка удалась я вначале даже поверила, потом вспомнила какой сегодня день (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "блин, а я поверила))) вот вечно так на 1 апреля. Хоть в интернет не заходи....", "а я так обрадовалась))", "А что вам идет животик!", "У меня нет слов! Верится – не верится! Или шутка или героизм! В любом случае, здоровья, здоровья и здоровья! Любим Вас бесконечно! А потому все Вам позволяем! И шутить, и геройствовать! Счастья!", "Ой, а я за Вас Елена так обрадовалась! Жаль, что шутка! С первым апреля Вас Елена прекрасная!" – прокомментировали публикацию актрисы интернет-пользователи.
Отметим, что у Елены Кориковой есть взрослый сын Арсений. Его отцом является Дмитрий Рощин, сын актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. Узнав о беременности возлюбленной, Дмитрий Рощин сделал Елене предложение. Однако в ситуацию вмешалась звездная мама, и свадьба не состоялась, напоминает "Домашний очаг". Впоследствии Дмитрий Рощин стал священником и отцом семерых детей, которых родила ему жена Любовь. Со своим сыном от Елены Кориковой Арсением, которому сейчас 25 лет, Дмитрий Рощин не общается.
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