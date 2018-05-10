"Слезы душат": Корикова горько пожалела о содеянном

Актриса Елена Корикова погрузилась в воспоминания. Размышления о былых потерях так опечалили артистку, что та не смогла сдержать эмоций.

Корикова рассказала в своем Instagram, что накануне Дня Победы решила пересмотреть фотографии родственников-фронтовиков. Чтобы проникнуться духом военного времени, она включила песни тех лет и принялась перебирать снимки. Горькие воспоминания о близких заставили блондинку задуматься и о своей судьбе.

"Слушаю песни военных лет и слезы душат...Когда то,я могла стать матушкой,но Судьба распорядилась иначе... (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начала повествование артистка. "По бабушкиной линии,у нас в роду,целое поколение священников.Ее отца,моего прадедушку,расстреляли в 1930 году,за веру в Бога.Позже,его реабилитировали.Его фотография есть на сайте,среди Священномучеников.Теперь хочу узнать,причислен ли он к лику Святых?Занимаюсь этим вопросом", - рассказала звезда.

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 8 Май 2018 в 4:20 PDT

Елена призналась, что ее жизнь могла бы сложиться иначе, откажись она от актерской карьеры. В ее рабочем портфолио есть недостойные картины, об участии в которых она теперь очень жалеет.

"В начале моей карьеры,одна Народная артистка,спросила:’Зачем ты хочешь стать актрисой?’Я помню,как сейчас свой ответ:’Чтобы людям,которым плохо,посмотрев фильм,снова захотелось жить.’В 90х,время для Кино,было не совсем удачным,но старалась выбирать лучшее.Много отказывалась.За последние 10 лет,есть фильмы,в которых лучше бы я не участвовала...,но что сделано,то сделано", – поведала Корикова.

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 5 Май 2018 в 10:29 PDT

Добавим, что ранее артистка попала в неприятную историю. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Оксана Ряска заявила, что ее романтические отношения завершились из-за связи любимого мужчины с актрисой Еленой Кориковой. Якобы та регулярно просила у ее избранника внушительные суммы денег и даже носила ее одежду.