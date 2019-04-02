Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься
В марте компания "Медиалогия" после анализа публикаций российских СМИ составила медиарейтинг отечественных женщин. Согласно собранным данным, первую строчку заняла официальный представитель МИД России Мария Захарова – за 2018 год она упоминалась в прессе 158 474 раза. На втором месте оказалась Ксения Собчак, а тройку лидеров завершила звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2", поющая ведущая Ольга Бузова.
Как ни удивительно, Алла Пугачева, о чьем юбилейном концерте судачат много недель, оказалась только на шестом месте. "Идет смена поколений – момент очень важный для появления новой личности. В свое время на этой смене выскочила я, Алла Пугачева. Сейчас может появиться другая певица, и я это приветствую. Другое дело, что пока не родилось то, с чем эта певица выйдет на сцену. Но родится; от этого никуда не денешься. Время порождает личность, а не личность время, как это пытаются представить", – цитирует Аллу Пугачеву журнал Posta Magazine.
15 апреля Примадонна отметит круглую дату. В честь своего 70-летия артистка готовит грандиозный концерт, билеты на который разошлись как горячие пирожки в первые дни продаж. Однако много их оказалось в руках перекупщиков, и теперь эти люди требуют за проход на шоу Аллы Пугачевой (которое, скорее всего, окажется последним) до полумиллиона рублей.
Что касается близких и родных Примадонны, можно не сомневаться, что они займут места бесплатно. Впрочем, некоторые убеждены, что ажиотаж вокруг юбилейного концерта Аллы Пугачевой создается искусственно. Музыкальный критик Сергей Соседов, который когда-то называл себя самым преданным поклонником Примадонны, заявил в недавнем интервью: "Ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы".
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