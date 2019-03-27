"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода

Алла Пугачева крайне эмоционально отреагировала на слова судьи о том, что дает несколько недель на раздумья. Однако Примадонна довольно конкретно объяснила, почему приняла решение оформить развод.

В середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату. Несравненной Примадонне исполнится 70 лет. В честь юбилея артистка готовит грандиозный концерт, билеты на который раскупили практически сразу. Много контрамарок досталось перекупщикам, которые задрали цены до 500 тысяч (в партер).

Впрочем, члены семьи и самые близкие друзья посетят концерт Пугачевой по приглашениям. И если очевидно, что бывший муж Аллы Филипп Киркоров не сможет пропустить столь громкое событие, то появится ли второй супруг артистки, режиссер Александр Стефанович, большой вопрос. Говорят, Примадонна сильно обиделась на него, когда вышел его фильм "Кураж", повествующий про рыжеволосую певицу, подозрительно похожую на Аллу.

Пугачева и Стефанович познакомились благодаря поэту-песеннику Леониду Дербеневу. Тот пригласил его в гости, сообщив, что у него дома "одна талантливая деваха". "Я приехал, увидел очень стройную, рыжую, губастую, конопатую девочку, которая сразу же стала тянуть одеяло на себя, села за рояль, стала петь какие-то пародии на Соню Ротару, на Пьеху. Она меня заинтересовала, я ее пригласил в ресторан", – рассказал Александр Стефанович.

Вначале они встречались, потом наконец оформили отношения. Их брак продержался четыре года. Кстати, именно Стефанович помогал Пугачевой следить за фигурой. "Чтобы привести ее в форму перед важными съемками или выступлениями, я ее клал в Институт курортологии на Новом Арбате. И там довольно успешно боролись с помощью диеты и физиотерапии с лишним весом, она сразу же приходила в форму", – вспомнил бывший муж Аллы Пугачевой.

Стефанович отметил, что там поправляли свое здоровье видные партийные чины, причем делали это бесплатно. А вот режиссеру, по его словам, приходилось каждый раз давать взятку, чтобы пристроить туда Аллу Пугачеву.

"Был смешной эпизод, с этим связанный. Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит: "Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела". Алла возмутилась: "Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!" Судья улыбнулась: "Мне бы такого мужа", – цитирует экс-супруга Аллы Пугачевой сайт "Комсомольская правда".