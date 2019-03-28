Дочь Пугачевой побила сына Рудковской
В Москве состоялся модный показ дочери прославленного дизайнера Валентина Юдашкина. Галина создала коллекцию для детей от пяти до 12 лет. Базовые и праздничные модели представили отпрыски знаменитостей: поп-короля Филиппа Киркорова – семилетняя Алла-Виктория и шестилетний Мартин, продюсера Яны Рудковской – шестилетний Александр Плющенко, Аллы Пугачевой и Максима Галкина – пятилетние двойняшки Елизавета и Гарри.
Разумеется, столь ответственное событие в жизни ребят не могли пропустить их родители. На показе отметились Яна Рудковская, супруга Валентина Юдашкина Марина и Алла Пугачева. Для выхода в свет Примадонна выбрала кофту и брюки из блестящей черной ткани, длинный плащ в тон, маленькую сумку через плечо и кепку. Выделялись только сиреневые ботинки.
В Сети появились видео с мероприятия. На своей официальной странице в Instagram короткий ролик выложила и Рудковская, хвастающаяся достижениями младшего сына. "Невероятно теплый и красивый показ у Галечки Юдашкиной. Потрясающий кастинг детей и очень красивая коллекция одежды. Спасибо за поддержку Алле Борисовне и Мариночке каждому ребенку – это было очень трогательно", – написала продюсер.
Судя по комментариям, звездой вечера подписчики признали Лизу – дочь Аллы Пугачевой. Они отметили невероятную артистичность девочки. А вот поведение сына Яны Рудковской Саши заставило народ поволноваться.
"Яна, а ребенку нужен этот показ? Посмотрите, какой он замученный. Дайте ребенку свободу, детство. Горки, качели, со сверстниками играть... Вырастет – озлобится на Вас", "Маленький Гномыч такой отрешенный и замученный... Ему бы побеситься, побегать, побыть обычным ребенком", – высказались комментаторы.
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