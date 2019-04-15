Мужу Ксении Бородиной сделали операцию

Курбан Омаров перенес операцию. Супругу ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" Ксении Бородиной понадобилась медицинская помощь.

О хирургическом вмешательстве стало известно после публикации Курбана Омарова на его официальной странице в Instagram. Супруг Ксении Бородиной признался, что были проблемы с венами, но решение откладывалось до последнего. В итоге понадобилась операция.

Интересно, что видео было сделано во время процедуры. "Удаление вен. Какими бы мужчины ни казались дикими, смелыми, умелыми, в каждом из нас живет пацан, который при виде врачей готов в любую секунду нажать тапку в пол. С проблемами обращаемся, когда что-нибудь отваливается. У меня был не настолько запущенный случай, но я честно скажу: побаивался. На деле оказалось, что все заняло десять минут", – написал муж Бородиной.

"Быстро меня прооперировали в Первой Градской, пока я лежал, отдыхал и шутки шутил. Если кто-то еще боится врачей или удаления вен, то вам к ним. Проверено на себе. Ни один я не пострадал!" – завершил пост Омаров.

После операции супруг ведущей шоу "Дом-2" не только смог самостоятельно передвигаться, но даже управлять автомобилем. Правда, для достижения лучшего результата Курбану Омарову пришлось надеть компрессионный чулок, который он продемонстрировал в ролике. Судя по всему, муж Ксении Бородиной несказанно рад, что все решилось легко. "Я так долго к этому готовился, а так быстро все прошло", – резюмировал он.