"Как развалюха": дочь спасает актера Виторгана

Эммануил Виторган дал откровенное интервью. 78-летний артист признался, что вся его жизнь заключена в семимесячной дочке Этель и если бы не она, он бы только лежал "как развалюха".

26 февраля супруга Ирина подарила Эммануилу Виторгану дочь. Малышку назвали Этель. Близкие души в ней не чают. "Главное, что существует в моей жизни сейчас, – только к ней. Я забыл все, не хочу ничем заниматься. Ну так, читаю только, и то не так, как раньше. Я готов сутками сидеть и смотреть – спит она, не спит. Такое наслаждение! Нет, об этом можно говорить бесконечно. Как только я вижу Этель, я уплываю", – признался Виторган.

Если раньше артист жил своими ролями, страстно мечтал играть и исполнял эти свои желания, то в настоящее время его это уже не волнует. "Более того, отказываюсь от большого количества предложений только ради того, чтобы побыть с Этель", – отметил артист. К слову, всеми делами Эммануила Виторгана занимается его супруга Ирина.

По словам актера, жена – деловая в том смысле, что все делает для других. "С утра до ночи она на ногах. Мы ложимся обычно ночью в три, в четыре часа. Целый день она общается, что-то выясняет, проясняет. Ее желание сделать для кого-то хорошо – это такой подарок. И она всем помогает. Не дай бог кто-то заболеет, позвонит – она бросится к врачам, к которым она раньше не обращалась. Нет, Ирочка в этом смысле просто уникальна", – убежден Виторган.

Артист отметил, что супруга оградила его от "всего и вся". "Я такой ленивый стал, ужас. Меня только Этель спасает, иначе бы я лежал как развалюха и только иногда вечерами в спектаклях участвовал", – цитирует Эммануила Виторгана "Московский Комсомолец". Актер отметил, что жена всегда так замечательно к нему относилась, что "лучше уже невозможно".

Появление на свет Этель стало для пары чудом. "Такое счастье, такое наслаждение! И я смотрю на свою Иришку – ей надо рожать и рожать", – заявил актер.