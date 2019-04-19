Алкоголичка в депрессии: подруга винит в смерти Цывиной постоянную пьянку
Cкоропостижная смерть Ирины Цывиной стала шоком для ее поклонников и коллег. Люди не понимают, что могло случиться с цветущей женщиной, которой было всего 55 лет. У продюсера и поэтессы Любови Воропаевой, которая много лет дружила с актрисой, есть ответ на этот вопрос.
"Ушла Ирина Цывина. Очень и очень жаль. Вы все догадываетесь, почему ушла так рано, – написала она на своей странице в соцсети Facebook.
Одиозная журналистка Божена Рынска предположила, что артистка умерла от депрессии – не оправилась от смерти мужа Евгения Евстигнеева, которого не стало в 1992 году. "Нет, у нее был алкоголизм, который Вам не грозит!" – отрезала Воропаева.
Ранее другая подруга Ирины Цывиной сообщила, что та очень переживала из-за судебных разбирательств с пасынком Александром Благонравовым, который отвоевал у нее одну из квартир. По словам Ольги Спиркиной, из-за нервного перенапряжения актриса начала выпивать и принимать таблетки.
Напомним, что Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля – ее нашли на полу в кухне. Причина смерти пока не установлена. Не исключено, что артистку убило пьянство. Близкие Цывиной подчеркнули, что еще 14-го она отмечала день рождения подруги и отлично себя чувствовала.
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