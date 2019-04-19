Перед смертью Ирина Цывина страшно кричала

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Пятница 19 апреля
Лента новостей
10:45
Главные события Москвы
10:31
Неизвестные жестоко избили главу управления ФАС в Москве
08:48
"Молодые и светлые": Зеленский собрал потенциальных министров
05:05
Реальный срок: резкий поворот в деле Кокорина и Мамаева
01:03
Подставившего Пугачеву на концерте техника быстро вычислили
23:02
Вдова Евстигнеева напророчила себе смерть
22:01
Хуже Порошенко: Зеленский объявил войну русскому языку
21:21
Милонов предложил Навальному провериться на наркотики
21:20
Суета вокруг умирающего Быкова возмутила россиян
21:11
"ЕР" проконтролирует законность деятельности МФО
20:29
Профессиональный боксер сбил 6 человек на тротуаре в Петербурге
20:19
"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
19:56
Сбежавшая от Агутина Варум загляделась на полуголых мужиков
19:44
Известный актер опустил стул на голову Корчевникову
19:06
"Я злой": Пригожин о критиках концерта Пугачевой
18:47
"Этот сериал закончился": Лидия Федосеева-Шукшина поставила точку в войне с дочерьми
18:29
Звезда "Универа" врезала критикам своей подруги
18:24
Шепелев обнародовал результаты ДНК-теста с предполагаемой дочерью Абдулова
17:43
Харламов отверг обвинения в поджоге Нотр-Дам
17:17
Путин в окружении "девочек" довел украинцев до бешенства
16:53
Винокур заткнул критиков концерта Пугачевой
16:50
Под Петербургом рухнул самолет
16:23
"Родила!": 19-летняя Стеша Маликова выступила с заявлением
16:06
Фестиваль Coral Travel May Fest пройдет в обновленном Titanic Mardan Palace
15:59
Прооперированный Михалков заново учится ходить
15:52
Микрокредиты под залог жилья уходят в прошлое
15:48
"Пора кушать": отощавшую Чехову перестали узнавать
15:41
Почему Башаров живет с женой после развода: сенсационные подробности
15:28
Малахов раскрыл истинные причины жуткой смерти Марьянова
15:10
Мужчина задушил подругу во время пьянки
14:52
В Москве пройдет нетворкинг-конференция "Личный бренд предпринимателя"
14:51
Кержаков потерпел поражение в борьбе с бывшей женой
14:45
Вскрылась неожиданная причина смерти Ирины Цывиной
14:41
На праймериз "ЕР" подано больше двух тысяч заявок
14:40
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
14:26
Эдвард Сноуден заговорил по-русски
14:06
"Все через рот": Киркоров ответил предложившему презервативы Галкину
14:00
"Я не дарил ей бриллианты и шубы": Гаркалин сделал душещипательное признание
13:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года
13:40
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
13:21
Путин рассмешил девушек во время фотосессии (видео)
12:53
Вдову Евстигнеева нашли мертвой в Москве
12:52
В Балашихе мужчину сбила электричка
12:44
В Уфе драка двух знакомых переросла в поножовщину
12:44
"Чему мы учим людей?": особое отношение к больному Быкову вызвало оторопь
12:43
Новые подробности расставания рыжего "Иванушки" с женой
12:31
Эрмитаж экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:24
"Единая Россия" с размахом провела Неделю экологии
12:15
Пенсионер принял брата за дичь и убил его
12:04
Эрнст о связи с Богомоловым: Хочу повторить!
11:58
"Это что за порно?": народ в шоке от оголившейся Медведевой
11:58
Молодой муж о разводе с Екатериной Климовой
11:49
Знаменитого актера застрелили средь бела дня
11:39
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
11:31
Житель Домодедово готовил амфетамин у себя в мансарде
11:30
Под Новгородом перевернулся грузовик с шампанским
11:27
Госдума улучшила систему госзакупок
11:27
Названы вызывающие рак кишечника продукты
11:18
Хамство и давка: шоу Пугачевой обернулось скандалом
11:08
В Москве у пенсионерки украли 3 миллиона рублей
10:42
"Не хочу пачкать рот": Боня плюнула в выскочку Собчак
10:42
Маркл обвинили в гнусном предательстве
10:37
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
10:35
Жена откровенно высказалась о наркотиках Зеленского
10:29
Родившая актриса Яковлева ушла от мужа
10:04
На вдову Марьянова подали в суд
09:51
Мать сильно изменилась после смерти Юлии Началовой
09:28
Известная модель станцевала с голой грудью (видео)
09:22
В юбилейном концерте Пугачевой на сцену вышли ее пятилетние дети
09:11
В российском кефире нашли антибиотики
09:07
"Чистый персик": народ в восторге от оттопырившей зад Седоковой
08:39
Мадонну распекли за новый сингл
08:37
Ведущая Первого канала родила четвертого ребенка
08:16
Медведева спела на юбилее Пугачевой
08:13
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
06:30
Отставка Лукашенко: что происходит в Минске
06:05
"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
04:03
После слухов о новой пассии Максим Виторган показал "неприличное" видео
02:02
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
00:01
Снятого с рейса известного актера ожидает печальная участь
23:00
"Нервным музыкальным натурам не смотреть": Галкин показал Пугачеву за интересным занятием
22:00
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
21:33
Разъезжающийся Нотр-Дам-де-Пари укрепляют после пожара
20:47
Умер корреспондент Первого канала
20:45
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
20:42
Огонь из двигателя пассажирского самолета попал на видео
20:23
"Бомба!": Бледанс шокировала новым имиджем
20:04
Растерянный Меньшов попал в лапы мошенников
19:47
"Эпичный клоун": госпитализированного Быкова высмеяли
19:47
Соболь обвинили в обмане родителей заболевших московских детей
19:04
Панин с голой подружкой взбудоражили народ
18:43
Можно ли доверять дешевым лекарствам
18:40
"Лесбиянка": наманикюренный Светлаков обматерил Собчак после сравнения с геями
18:15
Пригожин увел гостей с концерта Пугачевой
17:46
В Москве за несколько лет проведут капремонт 135 поликлиник
17:41
Дума поддержит предложения Медведева по улучшению системы госзакупок
17:38
"Швабру" Тодоренко высмеяли за безвкусный наряд
17:36
Погрязшая в судах с внучкой Федосеева-Шукшина схватилась за голову
17:13
Володин: Отчет Медведева – содержательный и конкретный разговор
17:02
Разменявшая шестой десяток Валерия рыдает в три ручья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
"Мы целовались с Вовой": Брежнева сделала интимное признание о Зеленском
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
Скандал Гузеевой с мужем вырезали из "Давай поженимся!"
Вскрылась правда о нарядах для чемпионки Загитовой
Шоу-бизнес

Перед смертью Ирина Цывина страшно кричала

Ирина Цывина. Фото: www.globallookpress.com
Известие о смерти Ирины Цывиной стало настоящей сенсацией. Пока точно неизвестно, что стало причиной преждевременной кончины артистки. Однако в близком кругу подозревают, что Ирина могла отправиться на тот свет не по своей воле.
прочитано 927 раз

Близкая подруга Ирины Цывиной Ксения Хаирова рассказала журналистам, чтоперед смертью артистки ее соседка слышала в квартире странные звуки – грохот и крики. "Незадолго до смерти соседка Иры слышала дикий грохот и громкие крики, а после этого уже Женя (сын Ирины Цывиной) нашел ее мертвой", – цитирует Ксению Хаирову "Московский комсомолец".

ПО ТЕМЕ

Вдову Евстигнеева нашли мертвой в Москве

Обколотую Цывину увезли в неизвестном направлении прямо с юбилея

Актер Станислав Садальский прямо указал на криминальный след в смерти актрисы. "Близкие друзья к МВД сказали есть криминальные версии, в смерти Ирины Цывиной, соседи слышали , крики, была кровь... Был бы в Москве узнал бы все, по телефону люди боятся говорить мне правду, может вы что знаете... ? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – обратился к общественности актер на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

В комментариях он отметил, что якобы Ирину Цывину нашли на полу на кухне. Садальский пообещал рассказать правду подписчикам, как только что-то узнает.

Другая подруга Ирины Ольга Спиркина отметила, что та очень переживала судебные разбирательства с пасынком Александром Благонравовым, который, в итоге, отвоевал у нее одну из нескольких квартир. "Ее подкосил этот судебный процесс, раздел имущества. Он продолжаться год. Она ужасно все это переживала. И потом она все-таки не совсем боец, она очень мягкий человек. Ей было тяжело держать удар. Она не из тех женщин, которые мужественно держат удар. Это ее очень подкосило, очень!" – поведала Спиркина сайту "Комсомольская правда".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ирина Цывина (@tsyvinairina)

По ее словам, из-за нервного перенапряжения Ирины Цывина "и выпивать начала, и таблетки принимать". Ольга Спиркина рассказала: "Как раз сын ушел в армию, дочь далеко и она одна осталась. Она мне говорила: "Мне нужен какой-то мужик рядом, какая-то опора, чтобы кто-то направил, поддержал". Ее всегда в этом смысле мужчины холили, лелеяли. И вот когда ей не 20, не 30 и даже не 40, она остается она. У нее сначала мама умирает, потом муж умирает, вслед за ним брат умирает… А потом суд".

Напомним, Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля. Причина смерти пока не установлена. Близкие актрисы в шоке – говорят, что еще 14-го числа она отмечала день рождения своей подруги и отлично себя чувствовала.

19 апреля 2019, 10:51

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Хуже Порошенко: Зеленский объявил войну русскому языку
Жена откровенно высказалась о наркотиках Зеленского
Отставка Лукашенко: что происходит в Минске
Трамп накинул удавку на шею Зеленскому

Шоу-бизнес

Перед смертью Ирина Цывина страшно кричала
Строгая Елизавета II отчитала легкомысленную Кейт перед кроткой Маркл
Дочь Виторгана впервые обнажилась перед публикой
Известной певице нужна операция из-за неутешительного диагноза

Проишествия

"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой

Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Шоу-бизнес

Известной певице нужна операция из-за неутешительного диагноза

Артистка умудрилась выйти на сцену с высокой температурой
Шоу-бизнес

Строгая Елизавета II отчитала легкомысленную Кейт перед кроткой Маркл

Она предъявляет Миддлтон более жесткие требования
Шоу-бизнес

Вскрылась неожиданная причина смерти Ирины Цывиной

Актриса верила, что ее сглазили

Гороскоп

Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России

Спорт

"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
"Это что за порно?": народ в шоке от оголившейся Медведевой
Чемпион КХЛ избил девушку в Казани
"Шансы невелики": Медведеву спустили с небес на землю

Регионы

"Развал и разруха": Крымский мост довел россиян до истерики
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru