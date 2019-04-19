Перед смертью Ирина Цывина страшно кричала
Близкая подруга Ирины Цывиной Ксения Хаирова рассказала журналистам, чтоперед смертью артистки ее соседка слышала в квартире странные звуки – грохот и крики. "Незадолго до смерти соседка Иры слышала дикий грохот и громкие крики, а после этого уже Женя (сын Ирины Цывиной) нашел ее мертвой", – цитирует Ксению Хаирову "Московский комсомолец".
Актер Станислав Садальский прямо указал на криминальный след в смерти актрисы. "Близкие друзья к МВД сказали есть криминальные версии, в смерти Ирины Цывиной, соседи слышали , крики, была кровь... Был бы в Москве узнал бы все, по телефону люди боятся говорить мне правду, может вы что знаете... ? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – обратился к общественности актер на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
В комментариях он отметил, что якобы Ирину Цывину нашли на полу на кухне. Садальский пообещал рассказать правду подписчикам, как только что-то узнает.
Другая подруга Ирины Ольга Спиркина отметила, что та очень переживала судебные разбирательства с пасынком Александром Благонравовым, который, в итоге, отвоевал у нее одну из нескольких квартир. "Ее подкосил этот судебный процесс, раздел имущества. Он продолжаться год. Она ужасно все это переживала. И потом она все-таки не совсем боец, она очень мягкий человек. Ей было тяжело держать удар. Она не из тех женщин, которые мужественно держат удар. Это ее очень подкосило, очень!" – поведала Спиркина сайту "Комсомольская правда".
По ее словам, из-за нервного перенапряжения Ирины Цывина "и выпивать начала, и таблетки принимать". Ольга Спиркина рассказала: "Как раз сын ушел в армию, дочь далеко и она одна осталась. Она мне говорила: "Мне нужен какой-то мужик рядом, какая-то опора, чтобы кто-то направил, поддержал". Ее всегда в этом смысле мужчины холили, лелеяли. И вот когда ей не 20, не 30 и даже не 40, она остается она. У нее сначала мама умирает, потом муж умирает, вслед за ним брат умирает… А потом суд".
Напомним, Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля. Причина смерти пока не установлена. Близкие актрисы в шоке – говорят, что еще 14-го числа она отмечала день рождения своей подруги и отлично себя чувствовала.
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