Юная дочь Дмитрия Маликова "накачала" губы

19-летняя Стефания Маликова является гордостью родителей и одной из самых привлекательных представительниц так называемой золотой молодежи. Впрочем, по мнению эксперта, красота юной прелестницы не целиком от природы, хотя Стеша это упорно отрицает.

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