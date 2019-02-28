Юная дочь Дмитрия Маликова "накачала" губы
Поклонники то и дело осаждают Стефанию Маликову вопросами о ее красоте. Почему-то не все фанаты верят в то, что у 19-летней дочери популярного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова все свое. В частности, девушку завалили вопросами о губах.
Стефания упорно отрицает вмешательство специалистов. Однако косметолог Мадина Байрамукова убеждена, что Стеша в достижении идеальной красоты прибегала к помощи специалистов. "Стефания увеличивала губы – они стали более сочными. К этому выводу можно прийти, если анализировать ее фото в юном возрасте и нынешние. Однако подобное вмешательство не портит внешность девушки: обновленные черты гармонично смотрятся на ее миловидном лице. Самое главное – нет следа пошлости и вульгарности", – заявила эксперт.
Косметолог умудрилась по фото определить, что именно "вкачала" себе 19-летняя красавица. "Скорее всего, использовались препараты на основе гиалуроновой кислоты. Гель использовался низкой плотности в соответствии с физиологией пациентки", – цитирует специалиста StarHit.
Эксперт попыталась проанализировать, почему Стеша Маликова предпочитает скрывать факт манипуляций с внешностью. "Думаю, это связано с потоком негатива в Сети, с которым Стефания часто сталкивается. Но если учитывать тот факт, что новые губы совсем не портят Маликову, этот ажиотаж вокруг нее скоро утихнет", – рассудила косметолог.
Ранее острая на язык Лена Миро предположила, что из обаятельного подростка Стеша быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом. "Так и случилось. Ее некрасивое, но некогда обаятельное лицо утратило свежесть и отяжелело", – написала блогер в "Живом журнале".
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