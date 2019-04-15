"Месяц не расчесывалась": Ковальчук разнесли за неряшливый образ
14 апреля звезда разместила в Instagram пост, в котором поделилась размышлениями о роли семьи в жизни. Она рассказала, что всегда спешит домой после насыщенного рабочего дня, потому что там ее ждут близкие люди. По мнению Юлии Ковальчук, родные всегда должны возглавлять список ценностей и приоритетов.
"Завтрак – мужу, кашу – доче, собакам – косточку, звонок – маме и папе...– вот это важно, а все остальное шелуха. Все остальные не вспомнят и не оценят", – подчеркнула исполнительница. Она призвала подписчиков беречь своих близких и почаще говорить им о своей любви. К посту знаменитость добавила кадр, на котором она позирует без макияжа.
Многие пользователи согласились с позицией певицы. "Вы – умница и красавица. Всегда говорите очень грамотно и правильно", "Вы правы! Ничего на свете нет дороже, чем семья", "Сказано от души! Молодчинка! Нужно ценить родных, пока они рядом", – поддержали поклонники звезду.
Другие комментаторы обратили внимание на фотографию Юлии Ковальчук. Они заявили, что исполнительница перестала следить за собой. "Что за прическа, как будто месяц не расчесывалась. Не понимаю эти новые прически", "Какая-то потрепанная на фото", – написали они. Один юзер предложил звезде сделать хороший макияж, чтобы скрыть недостатки.
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