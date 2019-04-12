"Никаких нравоучений": Ковальчук о жестких требованиях к родителям

В октябре 2017 года певица Юлия Ковальчук стала мамой. Звезда поделилась секретами воспитания дочери Амелии и рассказала о роли ее родителей в жизни малышки.



Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков имеют одинаковые жизненные принципы, однако их взгляды на воспитание ребенка различаются. По словам исполнительницы, супруг чрезмерно переживает за дочь и "не дает ей возможности набить шишку", сама же певица хочет, чтобы наследница была отважным ребенком и с любопытством познавала мир вокруг себя.

Бывшая солистка группы "Блестящие" добавила, что обсуждает со своими родителями вопросы воспитания, однако те не донимают ее нравоучениями. Они просто любят проводить свободное время с любимой внучкой.

"Мы о многом разговариваем, советуемся, но инициатива исходит от нас. Никаких нравоучений с их стороны. И я советую всем бабушкам и дедушкам просто любить внуков и дать возможность родителям заниматься воспитанием", – заявила Юлия Ковальчук.



Несмотря на то что главным человеком в ее жизни стала Амелия, певица всегда находит время для ухода за собой. "Я адекватная женщина. Амелия – это моя жизнь, это мое все, но есть и я. Я, безусловно, нахожу время, чтобы хотя бы дома покачать пресс, сходить к косметологу, сделать маникюр, педикюр и так далее", – передает слова звезды "Домашний очаг".