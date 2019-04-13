"Вот и всё": Гагарина сделала заявление после жесткого поражения
Полина Гагарина потерпела поражение в финале популярного в Китае шоу "Singer". Это аналог российского "Голоса", только к участию допускаются профессиональные певцы.
Девушка призналась, что ей три месяца приходилось жить на две страны – в Китай Гагарина летала раз в неделю. Судя по всему российская исполнительница очень рассчитывала на победу после того, как прошла в финал шоу. Так, перед последним выпуском шоу Полина попросила поклонников поддержать ее.
"Нам ооочень нужна ваша поддержка и добрая энергия! Скоро начинается финал! Остались минуты!" – написала она вчера в Instagram.
Увы, Гагарина смогла занять только пятое место. Победителем шоу стала Лю Хуан. Полина уверяет, что не расстроилась. Вместо этого она указывает на плюсы – певица приобрела множество новых поклонников в Азии.
"Вот и всё! Это было удивительное приключение под названием "Singer"! Это был невероятный опыт, я стала сильнее, я обрела новых друзей, талантливых людей, целый новый мир! (...) Мы не выиграли конкурс, но то, что я приобрела, важнее всех первых мест и это чистая правда!" – рассказала звезда "Евровидения-2015".
Полина Гагарина даже учила китайский, чтобы выступать на шоу. Артистка выходила на сцену, несмотря на сильные боли. Муж всячески поддерживал певицу и переживал за нее.
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