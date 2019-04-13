"У меня нашли желтое тело!": звезду шоу "Дом-2" озадачили врачи
Саша Черно давно мечтает стать матерью. Вот уже несколько месяцев звезда "Дома-2" выполняет все предписания врачей: придерживается диеты и пьет лекарства. Ранее у девушки нашли целый букет болячек: киста, отсутствие овуляции и инсулинорезистентность.
На днях Черно прошла очередное обследование в клинике, результаты которого ее очень порадовали. "Моему счастью не было предела, когда мне сказали, что все проблемы позади! Сахар – в норме, вес отлично уходит, киста — рассосалась, цикл нормализовался!" – рассказала Саша в личном Instagram.
Жительница Поляны думала, что забеременела: с мужем они давно не предохраняются. Врачи решили проверить звезду шоу "Дом-2" на наличие в крови хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Этот гормон определяется только если женщина в положении.
"Мой врач увидел желтое тело, которое образовывается у любой здоровой женщины после овуляции! Мы не предохранялись во время интимной жизни, поэтому в срочном порядке меня отправили сдать анализ на ХГЧ, чтобы понять, как лечиться дальше. ХГЧ – отрицательный", – рассказала звезда шоу "Дом-2".
Черно призналась, что результат ее не расстроил, но очень озадачил. С одной стороны, ее отношения с мужем оставляют желать лучшего, поэтому беременность, скорее всего, все только усложнила бы. Участница шоу "Дом-2" задумывается о разводе. С другой, она очень мечтает о малыше.
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