"Завалил кабанятину": доведенный до бешенства участник шоу "Дом-2" отомстил жене
Девушка высказывала возлюбленному недовольство. По словам участницы шоу "Дом-2" Иосиф ненадежный человек – это, во-первых, а во-вторых, уже достал нравоучениями.
"Ты мне папка, чтобы меня воспитывать?" – заявила Черно. "А ты мне мамка, чтобы ты меня воспитывала?" – несколько раз повторил ей в ответ Оганесян.
Судя по всему, поведение мужа вывело из себя звезду шоу "Дом-2". На словах: "Ты себя воспитай" она схватила его за грудки и начала трясти, как тряпичную куклу.
После Иосиф взял Сашу за куртку и повалил ее на пол. Он принялся с силой качать жену из стороны в сторону, попутно ударяя головой о стену. "Я тоже так могу трясти", – приговаривал взбешенный Оганесян. "Больно!" – кричала уже рыдающая Черно.
Момент потасовки попал на видео, а затем в Сеть. Кадры жуткого скандала опубликовал Instagram–аккаунт dom2_reality.
Отметим, что поклонники шоу"Дом-2", ознакомившись с записью, встали на сторону Иосифа. "Вывела мужика! Давно ей уже надо припечатать, чтобы знала как разговаривать и себя вести (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "Завалил кабанятину", "И это люди которые всего три месяца в браке?Чему учит", проект", "Посильнее надо бы ее ,сколько надо терпения 😮И эти люди говорят о венчании???", "Между глаз ей надо было треснуть, а то *** совсем", "Вот так и продолжай на завтрак обед и ужин, если не дойдет, можно прибавть второй завтрак и полдник👍👍👍", – рассуждали фанаты шоу "Дом-2".
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