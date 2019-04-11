Избитая мужем пышка из "Дома-2" пошла на крайние меры
После грязной семейной потасовки, когда Иосиф поколотил жену, пара предстала на поляне. Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина попыталась разобрать конфликт пышнотелой Черно с супругом. Однако к согласию они не пришли.
Анонс выпуска опубликовал Instagram-аккаунт dom2_reality. "Может ты меняться начнешь?" – спросила Саша мужа. "Если я не увижу уважения ко мне, то меняться не начну", – заявил Иосиф.
"Когда ты такой, я всегда делаю шаг тебе на примирение… Может мы хоть раз сделаем наоборот, чтобы ты хоть что-то понял? Если я сейчас пойду на примирение, через два месяца эта ситуация повторится", – парировала Черно.
В спор участников шоу "Дом-2" вмешалась Бородина. Она задала Оганесяну вопрос: зачем он живет с женщиной, которая его не уважает? "Люблю", – признался драчливый супруг пышки.
"А потом вы меня спрашиваете, почему я хочу развода!" – заявила Черно. На вопрос ведущей, поедет ли она расторгать брак, Саша ответила утвердительно – судя по всему, участница телестройки решилась на крайние меры.
Пользователи соцсети встали на сторону Оганесяна. Они считают, что толстушка из шоу "Дом-2" сама виновата в ссорах с избранником. "На нее никаких слов нет, она лентяйка ужасная, не уважает своего мужа", Когда последний она на себя в зеркало смотрела? Черно пятки должна ему целовать, что он на ней женился! На старого мужлана похожа она", "Да хоть пусть будет мисс мира, но с таким характером и отношением к мужу она… никому не нужна будет", – оставили комментарии фолловеры.
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