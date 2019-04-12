Новый фаворит: шведский актер высказался о романе с Пугачевой
Шоумен посчитал всех мужей и любовников Аллы Борисовны. Неожиданно для многих, в список фаворитов "женщины, которая поет" попал некий рускоговорящий швед – Сэм Клебанов.
Мало кто помнит, но более 15 лет назад газеты пестрили заголовками о новом любовнике Примадонны. Алле Пугачевой приписывали роман с молодым актером и продюсером, проживающим в Европе.
Сэм Клебанов тогда стал главным героем музыкального фильма артистки "Сказки про любовь". Певица и актер так правдоподобно изображали чувства, что поклонники были уверены, что свадьба не за горами.
Редакторы программы встретились с этим неизвестным любимцем Аллы Борисовны. Клебанов опроверг слухи о своем романе с Пугачевой.
"Просто была невероятная череда публикаций, газеты называли меня новым фаворитом и голубоглазым скандинавским мачо. Когда вышли клипы, почему-то люди решили, что это вроде документального фильма о нашей жизни. Прошло довольно много времени после наших клипов, Алла Борисовна уже развелась с Филиппом, и выходит одна из желтых газет с заголовком на всю первую полосу: "Новым мужем Аллы Пугачевой будет Сэм Клебанов", – объяснился артист.
После продюсер обратился лично к Примадонне. Он поздравил Аллу Пугачеву с грядущим днем рождения. "Алла Борисовна, я поздравляю вас с юбилеем. Если вдруг вы захотите снять продолжение – "Сказки о любви 2", я готов. Я прилечу из Швеции", – сказал он.
У певца есть ангел-хранитель
Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Телеведущая пришла на популярное шоу
Поп-король сделал заявление о Примадонне
Популярные темы форума
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Лена Миро-скандальный уродец.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Если женщина повышает голос на мужчину
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Самоубийство это больно?
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Секс
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
что нравиться девушкам
<цензура>
Межрасовый брак
Два кило картошки
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
ВСД как приговор или хождение по мукам
Началова, Булдаков, Децл ...
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Секс во время беременности
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней
Седловидная матка
Английская диета
Всем привет