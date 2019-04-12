Новый фаворит: шведский актер высказался о романе с Пугачевой

Накануне 70-летнего юбилея Примадонны Андрей Малахов посвятил ей очередной выпуск ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Программа носила название "Все мужчины Аллы Пугачевой".

Шоумен посчитал всех мужей и любовников Аллы Борисовны. Неожиданно для многих, в список фаворитов "женщины, которая поет" попал некий рускоговорящий швед – Сэм Клебанов.

Мало кто помнит, но более 15 лет назад газеты пестрили заголовками о новом любовнике Примадонны. Алле Пугачевой приписывали роман с молодым актером и продюсером, проживающим в Европе.

Сэм Клебанов тогда стал главным героем музыкального фильма артистки "Сказки про любовь". Певица и актер так правдоподобно изображали чувства, что поклонники были уверены, что свадьба не за горами.

Редакторы программы встретились с этим неизвестным любимцем Аллы Борисовны. Клебанов опроверг слухи о своем романе с Пугачевой.

"Просто была невероятная череда публикаций, газеты называли меня новым фаворитом и голубоглазым скандинавским мачо. Когда вышли клипы, почему-то люди решили, что это вроде документального фильма о нашей жизни. Прошло довольно много времени после наших клипов, Алла Борисовна уже развелась с Филиппом, и выходит одна из желтых газет с заголовком на всю первую полосу: "Новым мужем Аллы Пугачевой будет Сэм Клебанов", – объяснился артист.

После продюсер обратился лично к Примадонне. Он поздравил Аллу Пугачеву с грядущим днем рождения. "Алла Борисовна, я поздравляю вас с юбилеем. Если вдруг вы захотите снять продолжение – "Сказки о любви 2", я готов. Я прилечу из Швеции", – сказал он.