Звезда сериала "Универ" сбежала из России
Недавно актер завершил работу над новым сезоном сериала "СашаТаня" и уехал в Соединенные Штаты, чтобы принять участие в зарубежном проекте. Он пробудет в Лос-Анджелесе до 20 апреля.
Представитель артиста подчеркнул, что Андрей Гайдулян не первый раз работает с западными режиссерами. Он уже снялся в нескольких фильмах, однако в широкий прокат эти ленты выйдут только в Америке.
Звезда сериала "Универ" давно хочет работать в США и готова потратить много времени и сил ради своей мечты. В свободное время Андрей Гайдулян усиленно изучает английский язык. "Я начал смотреть исключительно фильмы на английском языке, с субтитрами. Каждый день я занимаюсь с учителем", – цитирует его Teleprogramma.pro.
Известно, что в Лос-Анджелес артист приехал с новой избранницей Александрой Велескович. Как сообщают некоторые СМИ, влюбленные сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, уточняет Пятый канал.
У певца есть ангел-хранитель
Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Телеведущая пришла на популярное шоу
Телеведущая попала впросак
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Лена Миро-скандальный уродец.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Если женщина повышает голос на мужчину
Афера с коллегой
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Самоубийство это больно?
<цензура>
что нравиться девушкам
Межрасовый брак
Два кило картошки
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
ВСД как приговор или хождение по мукам
Секс во время беременности
Грудное вскармливание
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?
Яичная диета
кефирная диета на 7 дней
Седловидная матка