"Полулысая бабка, пришивающая волосики": Ларису Долину назвали посмешищем

Блогер Лена Миро уверена, что певице пора сменить имидж. Лариса Долина, по мнению обозревательницы, выглядит неподобающе.

Артистку распекли за наращенные волосы. Якобы Лариса Долина уже не в том возрасте, чтобы ходить с длинными локонами.

"Лариса Долина – 63-летняя бабка с "лысым" пробором, цепляющая на свои три волосины роскошные локоны. Длинные, распущенные волосы смотрятся уместно только на сексуально востребованных женщинах", – считает Миро.

Лена заметила, что вокалистка уже бабушка, поэтому ее удел теперь – ухоженность. На старости лет надо забыть о попытках казаться сексуальной.

"Полулысая бабка, пришивающая волосики, – это смешно, как смешны и ее вываленные из декольте сиськи, пусть и поднятые вверх силиконом", - не щадила звезду обозревательница.

Лена Миро посоветовала своим читателям читать больше хороших книг. Именно литература, по словам блогера, позволяет развить интеллект. "Глядишь, к старости лет поумнеете и не превратитесь в посмешище, занимаясь глупостями, как это делает Лариса Долина", – рассудила Лена Миро.

Отметим, что с мнением обозревательницы согласились не все ее читатели. Некоторые отмечали, мол, в том, что Лариса Долина "приделывает" локоны нет ничего зазорного, а вот глубокое декольте, действительно, уже несолидно.