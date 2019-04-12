"Полулысая бабка, пришивающая волосики": Ларису Долину назвали посмешищем
Артистку распекли за наращенные волосы. Якобы Лариса Долина уже не в том возрасте, чтобы ходить с длинными локонами.
"Лариса Долина – 63-летняя бабка с "лысым" пробором, цепляющая на свои три волосины роскошные локоны. Длинные, распущенные волосы смотрятся уместно только на сексуально востребованных женщинах", – считает Миро.
Лена заметила, что вокалистка уже бабушка, поэтому ее удел теперь – ухоженность. На старости лет надо забыть о попытках казаться сексуальной.
"Полулысая бабка, пришивающая волосики, – это смешно, как смешны и ее вываленные из декольте сиськи, пусть и поднятые вверх силиконом", - не щадила звезду обозревательница.
Лена Миро посоветовала своим читателям читать больше хороших книг. Именно литература, по словам блогера, позволяет развить интеллект. "Глядишь, к старости лет поумнеете и не превратитесь в посмешище, занимаясь глупостями, как это делает Лариса Долина", – рассудила Лена Миро.
Отметим, что с мнением обозревательницы согласились не все ее читатели. Некоторые отмечали, мол, в том, что Лариса Долина "приделывает" локоны нет ничего зазорного, а вот глубокое декольте, действительно, уже несолидно.
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