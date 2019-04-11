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Шоу-бизнес

Что стало с сыном Пугачевой и Киркорова

Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
В эфир вышла передача, посвященная Алле Пугачевой и ее мужьям. Показали и интервью самой Примадонны, в котором она откровенно рассказала о сыне от Филиппа Киркорова.
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У Аллы Пугачевой долгое время был только один ребенок – дочь Кристина от первого мужа Миколаса Орбакаса. Когда она вышла замуж за Евгения Болдина, занимавшегося всеми ее делами, стало известно, что она беременна. Однако артистка была на пике популярности – давала один концерт за другим, выпускала песни, становившиеся хитами, поэтому ни о каком ребенке и речи не могло идти. "В то время думать о детях было просто бессмысленно. У нее не было на это времени. Для нее семьей была ее работа", – впоследствии в интервью сказал Евгений Болдин.

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Примадонне пришлось сделать аборт, последствия которого негативно отразились на здоровье, в частности на репродуктивной функции. Однако ей удалось забеременеть в браке с молодым певцом Филиппом Киркоровым. В передаче "Основано на реальных событиях" утверждалось, что артисты не раз обращались за помощью к специалистам, и усилия увенчались успехом.

Вдохновленные Алла и Филипп сочинили песню в честь будущего малыша. "Маленький секрет большой любви..." – напел Киркоров. Однако случилось несчастье. О нем рассказал в интервью отец Филиппа Бедрос Киркоров: "Она говорила, что подняла там что-то... Никиту..." В результате у Примадонны случился выкидыш.

"Я не хочу об этом говорить. Не получилось. На все воля Божья. Тогда не получилось. Она хотела очень. Даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья", – пояснил Филипп Киркоров. На тот момент ему было всего 27 лет, а Пугачевой – 49.

После выкидыша Алла улетела в Швейцарию, в одну из клиник в Цюрихе, но и там ее нашли журналисты. В передаче показали старое интервью Примадонны, сидящей за столом на балконе, в белом наряде, с солнцезащитными очками, высветленными волосами и подведенными глазами. Рядом – ваза с желтыми розами.

Артистка не стала вдаваться в подробности, но призналась, что очень хочет родить ребенка и прикладывает к этому все усилия. Она недоумевает, почему у нее ничего не получается, потому что считает себя здоровым человеком. Певица проговорилась, что, если бы все было хорошо, у них с Филиппом был бы сын. "Киркоров", – гордо улыбнулась Примадонна. "Если ничего не получится, буду рожать песни", – со свойственным ей юмором констатировала Алла Пугачева.

Много лет спустя, выйдя замуж за юмориста Максима Галкина, она снова смогла почувствовать радость материнства. Суррогатная мать выносила для пары двойняшек – Гарри и Лизу. В сентябре детям исполнится шесть лет.

Автор: Наталья Аряева11 апреля 2019, 10:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
На фото новые зубы показывает-это свадебный подарок? После развода Филя пошёл по противоположной стороне- понял,что женщины стоят дороже....И хватит врать про детей...Ещё помним про близнецов и о невозможности иметь потомство..А в Швейцарии пластику делала и челюсть...Сама говорила..
Лука
Ответить
Сколько можно всего вываливать? Все это давно знают и слышали. Или ради того, что ее ждет юбилей , так нужно все дерьмо вытаскивать?
Нина
Ответить
Тяжелый месяц апрель! Пугалкина достанет всех в сми и на тв со своими мужиками, абортами, выкидышами,, детьми, внуеами и правнуками! Совсем бабка разум потеряла. Похоже, деменция развивается скоротечно!
1

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