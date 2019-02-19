Новоиспеченный отец Яббаров из шоу "Дом-2" сделал предложение

Илья Яббаров принял важное решение. Участник шоу "Дом-2" в четвертый раз стал отцом.

Илья какое-то время отсутствовал на проекте. Чуть менее двух недель назад Алена Рапунцель подарила ему сына, поэтому Яббаров какое-то время находился у нее.

Возвращаясь на "Дом-2" новоиспеченный отец вез охапку красных шаров, шикарный букет роз и небольшой футляр с ювелирным изделием внутри. Яббаров приехал к Рите Ларченко, которая с порога набросилась на него с поцелуями.

"Разговор будет серьезный. Присаживайся. А то, что ты лезешь-то ко мне сразу?" – успокоил участник "Дома-2" зазнобу. "Я действительно честно и искренне хочу, чтобы ты стала моей женой!" – произнес Илья и полез в карман куртки. Встреча Илья и Риты попала в анонс завтрашнего выпуска "Дома-2".

Напомним, что недавно отношения Риты и Ильи висели на волоске. Девушка была уверена, что избранник вернется к Рапунцель, ведь та родила малыша. Тем более, что, узнав о появлении сына, Яббаров бросил Ларченко на Сейшельских островах и улетел к Алене в Москву. Мужчина хотел как можно раньше увидеть наследника.

Меж тем, многие поклонники "Дома-2" надеялись, что после рождения ребенка Илья забудет о Рите. У новоиспеченных родителей появится шанс создать полноценную семью. Ведь участник шоу "Дом-2" намеревался принимать активное участие в воспитании сына и всегда быть рядом с ним.