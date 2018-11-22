Валерия показала возмужавших красавцев-сыновей

Певица Валерия похвасталась свежим снимком взрослых сыновей. Звезда призналась, что не только любит, но и уважает своих наследников.

В личном микроблоге певица поздравила 24-летнего Артемия и 20-летнего Арсения с Днем Сына. Этот праздник отмечается во всем мире 22 ноября.

"Сегодня, оказывается, День сына. Дорогие мои мальчики, какое счастье, что вы у меня есть, такие разные и такие замечательные. Люблю вас и..... очень уважаю. ❤️❤️😘😘 @artemynik@arseniy_shulgin И мои поздравления всем родителям, которые воспитывают сыновей! 🌺🌺🌺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.

Также певица опубликовала снимок, на котором запечатлены ее подросшие отпрыски. Фолловеры звезды отметили, что ее сыновья возмужали, выросли в настоящих красавцев-мужчин.

"Какие красивые глаза у Артема, необычные!!!", "Валерия!❤️ Вы воспитали достойнейших и замечательных сыновей! С праздником!🌹🌹🌹", "Все детки (трое) молодцы, целеустремленные. А все потому что мама всю жизнь была примером – трудяжкой, им было на кого равняться!", "Поздравляю!! ♥️ У вас самые прекрасные детки!! 🙏🏼☺️ Какие они все чудесные)))", "Очень красивые у вас сыночки!Глаза у них ваши,здоровья вам и вашим деткам,Валерия!", – писали инетрнет-обыватели.

Напомним, у Валерии трое детей первого брака с продюсером Александром Шульгиным. В этом союзе у певицы в 1993 году родилась дочь Анна, а в 1994-м – сын Артемий, а в 1998 Арсений. Старший сын живет в Швейцарии и занимается продюсерской деятельностью, дочь Анна – певица и телеведущая, а Арсений открыл свой бизнес. С 2004-го Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.