Охлобыстин вслед за Пореченковым простил наглеца Зеленского

Иван Охлобыстин назвал обидными слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Актер, тем не менее, решил простить юмориста - так как тот сам в опасности.

Шутливые ролики, снятые Иваном Охлобыстиным и его коллегой Михаилом Пореченковым, вызвали раздражение участника президентской гонки на Украине. Владимир Зеленский назвал российских актеров идиотами.

Иван Охлобыстин Зеленского идиотом не считает. И прощает ему оскорбительное заявление.

"Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует! Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его", отреагировал Охлобыстин на заявление кандидата-комика.

Ранее Пореченков прокомментировал заявление украинского комика. Российский актер заподозрил, что Зеленский подхватил вирус. "Как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор!", – отметил Пореченков.

Актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали шуточный видеоролик "в поддержку" Владимира Зеленского. Артисты сидят за столом со стаканами в руках. В беседе они замечают, что если Зеленский выиграет, то будет им должен. Затем следует тост со словами "слава Украине", "Крым наш" и "все наше". Зеленский, комментируя это видео, назвал российских актеров идиотами и предположил, что они заработали на этом много денег, напоминает ТВ Центр.

Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков входят в черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину. Киев объявил их персонами нон грата еще в 2014 году. Иван Охлобыстин стал одной из первых "нежелательных персон", кроме того, под запрет попали более 70 фильмов с его участием.