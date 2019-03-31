Сенсация: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Официальных данных о первых результатах голосования еще нет. Однако в Сети уже появилась результаты экзит-полов – опросов людей на выходе из избирательных участков.
Об этом написал главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва. Но так как публиковать такие сведения пока запрещено, он использовал завуалированные выражения, отмечает "Украина.ру".
"Настойка крапивная "Зеленый человечек" – 27-29%", – написал журналист, явно имея в виду лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского. На втором месте с отставанием в 10% следует "ликер "Шоколадный заяц". Здесь без труда можно угадать Петра Порошенко.
На третьем месте – "Настойка юго-восточная с корой подмосковной березы "Бойкая" – 14-15,5%" – явная отсылка к Юрию Бойко. А на четвертом месте – "Коктейль Ю-1960" с результатом в 14-14,5%. Без труда угадывается Юлия Тимошенко, родившаяся в 1960 году.
Экзит-пол проводится для прогнозирования результатов выборов до официального объявления итогов. При этом данные по опросам людей на выходе с избирательных участков оказываются близки к финальным результатам. Расхождение данных экзит-полов с результатами подсчета Центральной избирательной комиссии на 4,5% и более процентов может говорить о фальсификациях.
На выборах президента Украины-2019 проводится несколько опросов: Всеукраинский экзит-пол, Национальный, а также экзит-пол телеканала "1+1". Предварительные итоги будут известны в 20:00, а после 22:00 – уточненные результаты.
Сегодняшние выборы президента Украины – шестые в новейшей истории страны. Глава государства избирается на пять лет. Для победы необходимо набрать более половины голосов.
В случае, если победитель не определился в первом туре, через несколько недель пройдет второй. В нем встретятся кандидаты, занявшие первое и второе места в первом туре.
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