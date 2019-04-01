Завалившуюся после свадьбы с Юлианом Анастасию пришлось поднимать Малахову
Юлиан и Анастасия после 27 лет знакомства официально стали мужем и женой. Вчера, 30 марта, 53-летняя артистка вышла замуж за 45-летнего коллегу. На торжественном мероприятии присутствовала съемочная группа программы "Прямой эфир".
Влюбленные расписались во дворце бракосочетания, который находится на территории ВДНХ. Невеста выбрала для похода в ЗАГС черное подвенечное платье, верх которого, украшала пестрая вышивка, и спортивные ботинки, жених появился в английском смокинге и черных лаковых туфлях.
Поздравить молодоженов пришли родственники, друзья и коллеги. Среди прочих гостей был замечен ведущий ток-шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов.
После обмена кольцами свадебная процессия отправилась в банкетный зал отеля The Ritz-Carlton с роскошнейшим видом на Кремль. Там Юлиан и Анастасия принимали подарки и поздравления от близких, целовались под крики "Горько!" и резали свадебный торт.
После официального застолья звезды и их гости поехали на съемочную площадку ток-шоу "Прямой эфир". Когда новоиспеченные муж и жена входили в студию, Юлиан случайно наступил на подол платья Анастасии, и та, потеряв равновесие, завалилась на ступеньки. Жених немного растерялся, поэтому поднимать невесту пришлось Андрею Малахову, который не смог сдержаться и громко захохотал.
Когда Анастасия и Юлиан заняли свои места на центральных диванах, последний продемонстрировал присутствующим штамп в паспорте. "Это тем, кто не верил и говорил, что все это придумка", – заявил певец.
Отметим, что для артиста это первый брак, а вот для его возлюбленной восьмой. Звезды дружили много лет, даже не подозревая, что им суждено стать мужем и женой.
Анастасии пришлось бросать букет прямо на съемках "Прямого эфира". Артистка заметила, что делает это впервые.
"Первая свадьба была студенческая – у меня денег на бутерброды не было, какие букеты. Вторая свадьба проходила в коммунальной квартире, там нет места, чтобы швырять букет, а потом я забывала про эти букеты, вот и все", – оправдывалась она перед ведущим шоу "Прямой эфир".
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