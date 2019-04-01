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Шоу-бизнес

Завалившуюся после свадьбы с Юлианом Анастасию пришлось поднимать Малахову

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Андрей Малахов стал почетным гостем на свадьбе певца Юлиана и его возлюбленной вокалистки Анастасии. Молодожены, их друзья и родственники после застолья отправились в студию ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
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Юлиан и Анастасия после 27 лет знакомства официально стали мужем и женой. Вчера, 30 марта, 53-летняя артистка вышла замуж за 45-летнего коллегу. На торжественном мероприятии присутствовала съемочная группа программы "Прямой эфир".

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Влюбленные расписались во дворце бракосочетания, который находится на территории ВДНХ. Невеста выбрала для похода в ЗАГС черное подвенечное платье, верх которого, украшала пестрая вышивка, и спортивные ботинки, жених появился в английском смокинге и черных лаковых туфлях.

Поздравить молодоженов пришли родственники, друзья и коллеги. Среди прочих гостей был замечен ведущий ток-шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов.

После обмена кольцами свадебная процессия отправилась в банкетный зал отеля The Ritz-Carlton с роскошнейшим видом на Кремль. Там Юлиан и Анастасия принимали подарки и поздравления от близких, целовались под крики "Горько!" и резали свадебный торт.

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Публикация от Анастасия (@anastasiiamintskovskaia)

После официального застолья звезды и их гости поехали на съемочную площадку ток-шоу "Прямой эфир". Когда новоиспеченные муж и жена входили в студию, Юлиан случайно наступил на подол платья Анастасии, и та, потеряв равновесие, завалилась на ступеньки. Жених немного растерялся, поэтому поднимать невесту пришлось Андрею Малахову, который не смог сдержаться и громко захохотал.

Когда Анастасия и Юлиан заняли свои места на центральных диванах, последний продемонстрировал присутствующим штамп в паспорте. "Это тем, кто не верил и говорил, что все это придумка", – заявил певец.

Отметим, что для артиста это первый брак, а вот для его возлюбленной восьмой. Звезды дружили много лет, даже не подозревая, что им суждено стать мужем и женой.

Анастасии пришлось бросать букет прямо на съемках "Прямого эфира". Артистка заметила, что делает это впервые.

"Первая свадьба была студенческая – у меня денег на бутерброды не было, какие букеты. Вторая свадьба проходила в коммунальной квартире, там нет места, чтобы швырять букет, а потом я забывала про эти букеты, вот и все", – оправдывалась она перед ведущим шоу "Прямой эфир".

Автор: Руслана Алексеева1 апреля 2019, 15:11

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