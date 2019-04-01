Завалившуюся после свадьбы с Юлианом Анастасию пришлось поднимать Малахову

Андрей Малахов стал почетным гостем на свадьбе певца Юлиана и его возлюбленной вокалистки Анастасии. Молодожены, их друзья и родственники после застолья отправились в студию ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

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