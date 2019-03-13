"Забросаем тухлыми яйцами": концерт Цымбалюк-Романовской в храме пообещали сорвать

Планы пианистки в день Светлого Христова Воскресения дать концерт в Храме возмутили православных. Многие называют его кощунством и считают шабашем в святой день. Особенно ревнителей веры поражает, что она будет играть в главном кафедральном храме страны!..

"Забросаем украинскую гастарбайтершу тухлыми яйцами и гнилыми помидорами", – обещают антифанаты киевской пианистки. Они готовят плакаты, которые развернут в Зале церковных соборов Христа Спасителя. "Будем кричать "Позор!" и заглушим ее музыкальные потуги", – грозятся люди. Пикет они намерены устроить и близ главного кафедрального собора страны. Им Цымбалюк-Романовская с ее музыкой и новостями совсем не мила.

Взбешенные люди считают, что Виталина просто смеется над ними, поскольку посягнула в самый святой праздник выступать в Храме. "Ей давно пора "Мурку" на зоне лабать, а не по храмам гастролировать! – кричат люди. – Куда смотрит Министерство культуры, куда смотрит патриархия, разрешая эту вакханалию под циничным названием "С нами Бог!"?

Из-за поступающих угроз срыва концерта, как говорят, в Храме Христа Спасителя планируют усилить меры безопасности – все сумки будут сканировать, а все входящие зрители будут обязаны пройти процедуру досмотра. Возле зала Церковных Соборов установят дополнительные металлические заграждения. Близкие советуют Виталине не принимать цветов и подарков, потому что там могут быть и оружие, и яд, и, не дай бог, бомба. А лучше вовсе нанять охрану, если Прохор с бунтарями не совладает.

Напомним, согласно последним новостям Цымбалюк-Романовская будет выступать не одна – на сцену зала Церковных Соборов выйдет ее возлюбленный Прохор Шаляпин. А среди специальных гостей значится еще одна прекрасная пара нашего шоу-бизнеса – Юлиан и Анастасия. Праздничный концерт под названием "С нами Бог!" состоится вскоре после Пасхального богослужения.