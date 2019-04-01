Асмус вывела Харламова на чистую воду
Пост появился на странице звезды в Instagram в минувшее воскресенье, 31 марта. Артистка сообщила, что ее муж практически не употребляет алкоголь. Шоумен позволяет себе выпить "15 граммов шампанского или чайную ложку коньяка" только в день рождения или на Новый год.
Кристина Асмус также опровергла популярное мнение о том, что свое прозвище юморист получил во время участия в комедийном шоу Comedy Club. На самом деле артиста стали называть Бульдогом, когда он вел передачу "Три обезьяны" на телеканале Муз-ТВ.
По словам актрисы, Гарик Харламов всегда аккуратно ездит за рулем и обожает группу Coldplay. Телеведущий любит заказывать много блюд в ресторане или на дом, чтобы попробовать "всего по чуть-чуть". А еще он ненавидит жвачки и конфеты со вкусом мяты.
Звезда добавила, что супруг иногда может проснуться, включить воду, чтобы начать умываться, и опять уснуть. Если артисту нужно помыть только голову, то он делает это над раковиной. Телеведущий любит использовать гели для душа с запахом ванили, миндаля и мандарина.
Недавно Кристина Асмус обвинила Гарика Харламова в неорганизованности. Она подчеркнула, что всегда строит планы на ближайшее будущее, в то время как ее муж откладывает дела на последний момент. "Он обожает вот это: "А давайте сдадим билеты?" или "Дорогая, пошли через полчаса на день рождения к Киркорову?" – поделилась с подписчиками артистка.
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