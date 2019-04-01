"С ней тяжело": как Пугачева готовится к юбилейному концерту
В середине апреля Алла Пугачева отметит круглую дату. Примадонне исполнится 70 лет. В честь юбилея артистка готовит грандиозный концерт. Билеты на него были раскуплены за считаные часы, причем много взяли перекупщики, которые теперь "задирают" цены до полумиллиона рублей.
Пока поклонники возмущаются по этому поводу, Алла Пугачева с головой погружена в подготовку к юбилейному концерту. Хореографию для Примадонны ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes. "Мы работаем с Аллой Борисовной не впервые. Рад, что она привлекла меня. С ней тяжело, строго, но мне нравится", – цитирует Егора Дружинина StarHit.
Говорят, Алла Пугачева контролирует все. Если она не занимается музыкальными репетициями, то общается с художниками и декораторами. "Еще вопрос, кто кому и что ставит. Когда дело касается танцев, Алла Борисовна сама зачастую показывает движения, и мы подхватываем", – рассказал Дружинин. Он отметил, что шоу не будет перегружено визуальными спецэффектами.
Отметим, что не все благодушно воспринимают будущий юбилейный концерт Аллы Пугачевой, который многие откровенно называют последним. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил в недавнем интервью: "Ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы". Критик призвал не ходить на концерт Аллы Пугачевой. "В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", – констатировал музыкальный эксперт.
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