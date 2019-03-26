Племянник Пугачевой попал в жуткое ДТП
ЧП случилось в городе Новомичуринске Рязанской области. Влад шел домой из магазина, когда мимо промчался на большой скорости автомобиль и задел его. Родственник Примадонны упал и не смог встать. Очевидцы вызвали скорую.
В больнице сразу провели операцию, но пока Владу Пугачеву не удалось до конца восстановиться. В результате аварии возникли проблемы с ногами – теперь трудно подобрать зимнюю обувь. "Любая травма в таком состоянии может привести к серьезным последствиям", – отметил его друг в беседе с изданием StarHit.
Пострадавший не работает. Он сдает недвижимость в столице – двухкомнатные апартаменты, доставшиеся от отца, и однокомнатную квартиру в районе метро "Сокол", которую подарила ему Алла Пугачева. Мужчине также положена пенсия по инвалидности. В общей сумме он получает около 80 тысяч рублей.
Влад рассказал журналистам, что не поддерживает отношения с известной родственницей. "С тетей давно не общаюсь. Перестала выходить на связь – не отвечает ни на звонки, ни на сообщения", – уточнил он. Племянник Примадонны добавил, что после ДТП "отделался легким испугом и парой синяков".
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