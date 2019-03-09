"Не могу встать с кровати": Рудова откровенно высказалась о своем здоровье
Звезда рассказала, что перед отпуском решила освоить водный вид спорта. Вдохновением для нее стала картина "На гребне волны", которую она посмотрела еще в детстве. "Это фильм, который я смотрела в детстве и который потрясал меня своим совершенством! В главных ролях: невероятные Патрик Суэйзии Киану Ривз!", – поделилась она.
Актриса ходит на занятия в специальный центр, где можно покататься на искусственных волнах. Наталья Рудова похвасталась, что недавно ей удалось взять свою первую волну, и, по словам звезды, это стало "одним из лучших ощущений в ее жизни". Но для этого ей пришлось не один раз упасть. После очередной тренировки артистка испытала боль во всем теле и теперь вынуждена восстанавливать свои силы дома.
"На первой тренировке я сделала очень крутой вывод – не нужно бояться упасть, падают все! Чем больше падаешь, тем больше у тебя опыта, и тем быстрее ты научишься крепче стоять! На второй тренировке упала раз 15, при этом один раз села на шпагат в воде, на который я садилась с детства. Сейчас я не могу встать с кровати, но безусловно испытываю счастье!", – цитирует актрису издание "7Дней".
Напомним, в феврале этого года Наталья Рудова призналась, что страдает от приступов обжорства и даже поправилась на несколько лишних килограммов. Звезде пришлось обратиться за помощью к врачам. Она отметила, что уже сдала ряд анализов, а также прошла несколько процедур, которые положительно сказываются на коже и теле.
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