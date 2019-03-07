Упустившая Богомолова Мороз спуталась с другим
Присутствующие шептались, что на экс-возлюбленную Богомолова актрису Дарью Мороз положил глаз Владимир Мишуков. Артисты вместе снимались в "Содержанках", и совместная работа их якобы сблизила.
Сразу после премьеры сплетни о возможном романе Мороз и Мишукова появились в Сети. "Искры-искры-искры между ними сыплются градом", - пишет об этом же Telegram-канал "Антиглянец".
Примечательно, что на мероприятии появилась не только бывшая супруга режиссера, среди присутствующих была замечена Ксения Собчак. Именно ее называют любовницей Константина. Якобы из-за теледивы Богомолов и Мороз упустили шанс на воссоединение.
Отметим, что Дарья появилась на премьере в черном брючном костюме, галстуке на голую шею и босоножках. Актриса по праву стала звездой вечера. Когда снимок Мороз появился в ее Instagram, интернет-обыватели не пожалели для нее комплиментов.
"Сколько шарма и стиля, Браво 👏👏👏👏👏🌹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Твои образы🔥🔥🔥 Одета с ног до головы, но столько секса😈😈😈", "Как же в вас все гармонично! Просто эстетическое наслаждение. 😍😍😍", "Безупречна!!!! Восхитительна!!!", "Ооохх, как сексуально❤❤❤",
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