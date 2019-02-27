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Шоу-бизнес

Бывшая жена впервые высказалась о Богомолове и Собчак

Константин Богомолов и Дарья Мороз. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Дарья Мороз дала первый официальный комментарий относительно своих отношений с режиссером Константином Богомоловым. Она заявила о расставании с мэтром и отметила интересную деталь.
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С конца 2018 года в СМИ муссируются слухи о том, что телеведущая Ксения Собчак увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Якобы их несколько раз видели вместе – даже целующимися, но до сих пор нет ни одного фото, подтверждающего эту близость. На фоне сплетен муж светской львицы, актер Максим Виторган, публиковал в своем аккаунте в Instagram неоднозначные посты.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Кульминацией стала информация о драке мужа Собчак с ее предполагаемым любовником. Лица героев видео, которое быстро распространилось в Сети, разглядеть невозможно. Однако вскоре Богомолов пожаловался на смещенные кости лица, что не помешало ему через пару дней отыграть спектакль. Близко сидевшие к сцене зрители не заметили у режиссера никаких повреждений.

Как бы то ни было, скандал положительно сказался на творчестве всех троих – к Собчак, Виторгану и Богомолову приковано повышенное внимание. К примеру, на днях состоится презентация сериала "Содержанки", снятого Константином. Примечательно, что в картине сыграла его жена Дарья Мороз. Кстати, вскоре после появления слухов о романе телеведущей с режиссером стало известно, что тот оформил развод.

Все это время Мороз деликатно отмалчивалась, но теперь решила высказаться. Актриса подтвердила, что давно рассталась с Богомоловым. "Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь, поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали – это факт", – цитирует Дарью Telegram-канал "Антиглянец".

Она отметила интересную деталь. Оказывается, бывшие супруги общаются каждый день – ради дочери Анны. Кроме того, Богомолов и Мороз работают вместе. За последние два с половиной года актриса приняла участие в трех его проектах и снялась в "Содержанках".

"Тандем творческий – более тонкая материя, чем тандем личный, как ни странно это звучит. Я много лет являюсь членом Костиной актерской команды. Найти людей, говорящих с тобой на одном языке, в профессии иногда сложнее, чем найти спутника по жизни. Как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе. Надеюсь, так будет и дальше", – пояснила Дарья.

Мороз подчеркнула, что у них с Богомоловым прекрасные дружеские отношения. "Мы с Костей с уважением относимся друг к другу и навсегда останемся близкими людьми и любящими родителями для Ани. Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем. Это личное дело – его и мое", – заключила Мороз.

Интересно, заметила ли она, что почти процитировала Ксению Собчак? Недавно в интервью Дмитрию Борисову в передаче "Эксклюзив" телеведущая сообщила, что Максим Виторган останется для нее родным и близким человеком, поскольку он отец их сына Платона. "В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди", – заверила Ксения Собчак.

Автор: Наталья Аряева27 февраля 2019, 08:40
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