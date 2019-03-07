Народ вцепился в грудь оголившейся Ксении Собчак

Откровенное фото, выложенное в микроблог телеведущей Ксенией Собчак, вызвало не ту реакцию, на которую рассчитывала светская львица. Подписчики жестко прошлись как по возрасту, так и по внешности теледивы.

Ксения Собчак намеревалась мило побеседовать с поклонниками. Телеведущая пригласила желающих задать ей вопрос в прямом эфире. Собчак пообещала заодно объяснить мужчинам, как выбирать подарки на 8 Марта.

"Есть вопросы? Хотите знать ответы? Жду вас завтра в прямом эфире в 18:00. Пусть 8 Марта не пройдет зря! Говорим о том, как правильно выбрать подарок нам!" – подписала Собчак снимок, на котором предстала перед подписчиками в кожаной куртке на голое тело.

Вопросы у пользователей возникли сразу же. В первую очередь у Собчак поинтересовались, где ее грудь. "Бабушка без груди... Впрочем, не только без груди, но и без многого важного", "Где грудь? Это мужчина или женщина? Каким боком она хороша?", "Сиськи накачай", – раскритиковали внешность теледивы фолловеры.

Ксения Собчак в последнее время кардинально изменила привычки ради нового фаворита – режиссера Константина Богомолова. Светская львица забросила кинопремьеры и вечеринки, которые регулярно посещала. Теперь ее гораздо чаще можно увидеть в театре.

Ксения Собчак бывает на всех постановках с участием режиссера и старается делать это как можно заметнее. На днях она с помпой появилась в Театре Олега Табакова, где Богомолов внезапно заменил одного из актеров в драме "Чайка".