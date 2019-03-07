Апиной досталось после эротических грез о Путине

Певица Алена Апина дала откровенное интервью, которое после выхода на экраны, "порвали" на цитаты. Есть мнение, что встреча с журналистами – это часть пиар-кампании нового проекта артистки.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян ознакомился с роликом, на кадрах которого, Алена Апина рассказывает о знакомстве с Владимиром Путиным, вспоминает Аллу Пугачеву и критикует Ольгу Бузову. Общественник полагает, что артистка вела себя очень грамотно.

"Давненько Елену Евгеньевну не было слышно. Оказывается можно сказать, что Бузова скучная, и вот о тебе все снова говорят. Какой прекрасный, а главное давно проверенный способ вернуться из второго эшелона в топ новостей. Однако и этого оказалось мало. Она еще и Путина назвала самым ярким эротическим сном для женщин и поведала о том, что он ей снился в каких-то очень смелых образах. Пугачева оказывается ей тоже снится. Похвалила Примадонну. Про брак Аллы Борисовны с Киркоровым тоже не забыла упомянуть. Ну просто пять баллов. В яблочко. Похоже у Апиной намечается какой-то новый проект, и она решила вот так мощно выстрелить и напомнить о себе. Никого не забыла. Молодец", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, что сегодня, 6 марта, в интервью телеканалу "Дождь" Апина рассказала, что Владимир Путин несколько раз снился ей в "смелых образах". Также артистка отметила, что многие знакомые женщины признавались ей в том же самом. Апина добавила, что пока не смогла разгадать, к чему снится российский президент.