Садальский взбесился после обнародования "дневника" тяжелобольной Тереховой

Стас Садальский возмущен поведением телевизионщиков, которые позволили ушлой сиделке раскрыть тайны личной жизни легендарной Маргариты Тереховой. Артист шокирован тем, как цинично замарали имя звезды советского кино.

Садальский отметил, что дети Тереховой правильно сделали, что избавились от бессовестной прислуги. По мнению артиста, человек, который относится к своим беспомощным подопечным с любовью и уважением, никогда не пойдет на такую подлость, даже в случае, если его каким-то образом обидели.

"Если бы она искренне относилась бы с опекаемой, она никогда бы не пошла на ТВ с этими подробностями..., да еще и фотографии лежачей беспомощной звезды принесла. Мерзкая, непорядочная тетка, гнать поганой метлой!!! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал взбешенный Стас в личном Instagram.

По словам артиста, Маргарита Терехова была и останется звездой и никакие болезни и сиделки не смогут изменить это. В конце Садальский добавил, что Дмитрий Борисов, который позволил очернить легендарную артистку в своем шоу, ничем не лучше гадкой женщины, которая много лет была вхожа в дом Маргариты Борисовны, ухаживала за ней, а после "продала" телевизионщикам.

Напомним, 5 марта на Первом канале в эфир вышел выпуск программы "Пусть говорят", в котором выступила некая Мария Диброва. Женщина семь лет ухаживала за Маргаритой Тереховой. Артистке необходим круглосуточный уход из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни Альцгеймера.

Диброва рассказала в студии, что дети Тереховой ее выгнали без объяснения причин. В эфире она продемонстрировала "дневник самочувствия", куда много лет методично записывала каждый шаг Маргариты Борисовны. Также Мария рассказала, что за время работы успела сделать множество снимков страдающей от неизлечимого недуга знаменитости, якобы себе на память. Фото больной звезды она отдала редакторам программы и, скорее всего, не бесплатно.