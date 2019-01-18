"Постоянно спит": дочь раскрыла детали болезни Тереховой

Маргарита Терехова все быстрее превращается в ребенка. Любимая актриса на протяжении десяти лет больна Альцгеймером. Ухаживать за артисткой семье помогают россияне, присылая анонимные пожертвования.

Еще недавно Маргарита Терехова могла разговаривать, но сейчас у актрисы почти пропала речь. Артистка постоянно спит – лишь изредка реагирует, когда ее навещают друзья. При этом питается Терехова хорошо, ест с удовольствием, рассказала дочь актрисы Анна.

Уход за больной обходится семье примерно в 60 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит зарплата сиделки, еда, лекарства, квартплата, коммунальные и непредвиденные расходы. Для семьи это немалые деньги, признается Анна Терехова.

"У нас никогда не было никаких благодетелей, спонсоров. А поскольку и я, и брат, и муж – люди творческой профессии, заработки не всегда стабильны. К сожалению, я тоже не самый здоровый человек. Переезды, самолеты, гастроли сильно расшатывают здоровье", – рассказала дочь Тереховой.

Как стало известно, Союз кинематографистов решил помочь в оплате квартиры актрисы. По словам Анны, гильдия выделит десять тысяч рублей. Терехова надеется, что Союз возьмет на себя оплату коммунальных платежей, хотя понимает, что это непросто – организация существует без спонсоров.

"Недавно мне позвонили из фонда, который помогает беспомощным старикам. Я сама туда часто вносила пожертвования, а теперь они нам помощь предлагают. И такие случаи не единичные", – рассказала актриса в интервью "Московскому комсомольцу".

На днях охранник в театре передал артистке конверт. На нем было написано: "Анне Тереховой для Маргариты Тереховой от москвички". Охранник рассказал, что просил женщину указать фамилию, но та отказалась. В конверте оказалось 700 рублей. "Мне хочется встать на колени перед этими людьми, потому что я понимаю: они делятся последним", – говорит Анна.

Помогают и коллеги. Некоторые спрашивают, в чем нуждается Маргарита Терехова. Зачастую пожертвования приходят анонимно или с пометкой "От театра". Передают конверты актеры и режиссеры Театра Луны, где работает Анна Терехова.