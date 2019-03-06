Апина рассказала об эротических фантазиях с Путиным

Певица сделала смелое заявление. Алена Апина призналась, что ей не раз снился президент России.

54-летняя знаменитость назвала Владимира Путина самым ярким эротическим сном для женщин. По словам Алены Апиной, глава государства снился ей несколько раз в "смелых образах".

Кроме того, артистка поведала, что в том же самом признавались многие ее знакомые, передает телеканал "Дождь". Алена Апина также отметила, что до сих пор не смогла разгадать, к чему снится российский президент.

На вопрос о том, в чем притягательность образа Владимира Путина, Алена Апина заметила, что президент является главным мужчиной страны. Отметим, что певица частенько делится довольно откровенными фото на своей страничке в Instagram.

Так, ранее Алена Апина возмутила поклонников откровенным нарядом. В своем микроблоге она опубликовала фотографию, где была одета в одну рубашку, застигнутую только на несколько пуговиц. Прелести исполнительницы оказались почти полностью обнажены. "Елена, сексуальность нужна для продолжения рода. А для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство, а не голая сися", "Лет много, а все туда же... стыдно было бы в полтинник оголяться...", – высказались подписчики Алены Апиной.