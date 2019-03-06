Беременную Подольскую предупредили об угрозе выкидыша

Недавно поклонники поздравили певицу с грядущим пополнением в семье. Однако теперь у фанатов появился серьезный повод для беспокойства. Ясновидящая Саона заявила, что Наталья Подольская может потерять ребенка из-за сильного стресса.



На прошлой неделе пользователи заподозрили, что исполнительница ожидает второго ребенка. Они обратили внимание, что на последних фотографиях у звезды округлился живот, а черты лица заметно припухли. Наталья Подольская пока не давала комментариев поклонникам и прессе.

Потомственная ведунья Саона подтвердила, что в семье певицы скоро появится малыш. Она отметила, что знаменитость до последнего будет скрывать новость о беременности, эта тема является для нее запретной: "По этому поводу она вообще не хочет распространяться и не стремится к какой бы то ни было огласке. Все, что сейчас происходит, она собирается хранить в тайне за семью замками".

По словам экстрасенса, ко второй беременности исполнительница подошла еще более ответственно, чем к первой. Она предположила, что супругам пришлось обратиться к технологии искусственного оплодотворения. "Сейчас беременность есть, но по картам я не вижу пока, выносит она этого ребенка или нет. Есть шансы более 50%", – цитирует Саону WomanHit.ru.

Таролог считает, что Наталья Подольская может не выносить наследника из-за психических проблем. В последнее время исполнительница стала очень эмоциональной – любая мелочь может ее расстроить. "Беременные женщины иногда импульсивны, могут неправильно воспринимать ту или иную информацию", – пояснила экстрасенс. Она добавила, что рядом с певицей есть замечательный муж, который всегда ее поддержит.

Напомним, что бывшая участница шоу "Фабрика звезд" вступила в брак с Владимиром Пресняковым – младшим в июне 2010 года. Будущие супруги познакомились на съемках передачи "Большие гонки" в 2005 году. В январе 2015 года поклонники узнали о том, что звездная пара ожидает первенца, а 5 июня певица родила сына Артемия.