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Постаревшую Подольскую затравили за оголенную грудь

Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Подольская одевается не по годам. Так решили поклонники, раскритиковавшие певицу за чересчур откровенное декольте.
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Блестящий серебряный брючный костюм с вырезом до пояса очень не понравился подписчикам известной певицы Натальи Подольской в соцсети Instagram. Пользователи решили, что в ее годы (Подольской 36 лет) негоже так подчеркивать грудь. Более того, этот наряд артистку старит, убеждали певицу ее поклонники.

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"Такое впечатление, что ей здесь за пятьдесят. Жуть", "Наташа, не носите одежду с такими вырезами, вид просто ужасный. Такие вырезы на другой тип груди рассчитаны", "Фу! Выглядишь старой, но как будто молодишься…", "Наташенька, что с тобой стало? Ты же была намного скромнее. Тебе не идут слишком откровенные наряды. Будь скромнее и еще красивее", – критиковали Наталью комментаторы.

Нашлись у Подольской и защитники. Они похвалили костюм артистки и посоветовали не обращать внимания на злопыхателей, передает Пятый канал.

Недавно Наталья Подольская опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на большой коробке. Поза популярной исполнительницы вызвала нарекания бдительных фанатов.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Подольская выложила кадр, на котором предстала в футболке и шортах, сидящей на большой красной коробке, которую, судя по подписи на ней, прислал артистке известный журнал. Пока одни фанаты радовались за свою любимицу, другие критиковали Подольскую за широко раздвинутые ноги.

Автор: Андрей Евлампиев17 декабря 2018, 18:36
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